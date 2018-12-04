Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Зима и морозы значительно осложнили транспортную обстановку в Барнауле. Тормозной путь автомобиля на обледеневшей дороге увеличился в разы, что провоцирует множество ДТП, в том числе и с участием пешеходов. И очень часто виновными оказываются не водители, а пешеходы, которые не соблюдают правил дорожного движения. Amic.ru решил напомнить, что может пешеход на проезжей части, а что нет.
Согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны переходить дорогу:
- по пешеходному переходу (в том числе по подземному и надземному);
- если нет пешеходных переходов, то на перекрестках;
- если нет перехода или перекрестка, то разрешается переходить дорогу перпендикулярно к краю проезжей части, но не по диагонали.
Там, где движение по "зебре" регулируется, пешеход должен переходить дорогу только на разрешающий сигнал регулировщика, пешеходного или транспортного светофора.
На "зебре", которая не регулируется светофором, пешеход может выходить на дорогу только после того, как оценит расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и убедится, что переход будет безопасен. Если пешеход переходит дорогу, полностью не убедившись в отсутствии машин или в том, что автомобиль успеет затормозить, он создает небезопасную ситуацию на дороге и может спровоцировать ДТП.
Очень часто водители жалуются на то, что пешеходы внезапно выбегают на дорогу, но, как мы писали выше, согласно пункту 4.5 ПДД, пеший должен убедиться в том, что переход будет для него безопасен. Получается, что пешеход должен обезопасить себя сам. Не следует бросаться прямо под колеса приближающихся транспортных средств, как делают многие пешеходы.
Но, с другой стороны, пункт 14.1 ПДД обязывает водителей уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу или вступившему на проезжую часть. Но бывают случаи, когда водитель просто не успевает затормозить.
Пешеходу запрещается выходить на дорогу, если в это время по ней едет транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего или красного цвета со специальным звуковым сигналом. Если пешеход уже находится на дороге, то он должен незамедлительно уйти с нее.
Если водитель включил "мигалки", но не включил "сирену", то дорогу ему пешеход уступать не обязан.
Водителю автомобиля очень сложно увидеть вовремя темные движущиеся объекты ночью и в сумерках. Чтобы предотвратить аварийную ситуацию на дороге, были придуманы светоотражающие элементы.
Согласно правилам дорожного движения, у пешехода на одежде должны быть светоотражающие элементы в случае, если он переходит дорогу или движется по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Если пешеход находится в черте города, это требование носит рекомендательный характер. Если же пешеход передвигается за пределами населенного пункта, то это требование является обязательным.
Если в месте, где передвигается пешеход, нет тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также если пешеход не может передвигаться по вышеперечисленным, то он может двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части. В этом случае он должен идти навстречу движению машин.
Те, кто передвигается в инвалидных колясках без двигателя, ведет мотоцикл, мопед, велосипед, в подобных случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
Комментарии
А когда водителям начнут объяснять ПДД?
4.12.2018 15:34
- гость -
Не нужно спихивать на кого-то, всегда начинайте с себя.
4.12.2018 15:34
- гость -
водителям объясняют в автошколе.
и штрафами стимулируют.
а вот пешеходы не всегда понимают, что они не бессмертны, когда резко выскакивают из-за сугроба на дорогу