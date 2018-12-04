Вторник, 4 Декабрь, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,29
€ 75,39
285468
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Вопрос дня



ПДД для пеших: как пешеходу правильно переходить дорогу

, ИА "Амител"
Рассказываем о правилах дорожного движения для пешеходов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Зима и морозы значительно осложнили транспортную обстановку в Барнауле. Тормозной путь автомобиля на обледеневшей дороге увеличился в разы, что провоцирует множество ДТП, в том числе и с участием пешеходов. И очень часто виновными оказываются не водители, а пешеходы, которые не соблюдают правил дорожного движения. Amic.ru решил напомнить, что может пешеход на проезжей части, а что нет.

1
Как пешеход должен переходить дорогу?

Согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны переходить дорогу:

  •  по пешеходному переходу (в том числе по подземному и надземному);
  •  если нет пешеходных переходов, то на перекрестках;
  • если нет перехода или перекрестка, то разрешается переходить дорогу перпендикулярно к краю проезжей части, но не по диагонали.
2
Как пешеход должен переходить дорогу по "зебре"?

Там, где движение по "зебре" регулируется, пешеход должен переходить дорогу только на разрешающий сигнал регулировщика, пешеходного или транспортного светофора.

На "зебре", которая не регулируется светофором, пешеход может выходить на дорогу только после того, как оценит расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и убедится, что переход будет безопасен. Если пешеход переходит дорогу, полностью не убедившись в отсутствии машин или в том, что автомобиль успеет затормозить, он создает небезопасную ситуацию на дороге и может спровоцировать ДТП.

Очень часто водители жалуются на то, что пешеходы внезапно выбегают на дорогу, но, как мы писали выше, согласно пункту 4.5 ПДД, пеший должен убедиться в том, что переход будет для него безопасен. Получается, что пешеход должен обезопасить себя сам. Не следует бросаться прямо под колеса приближающихся транспортных средств, как делают многие пешеходы.

Но, с другой стороны, пункт 14.1 ПДД обязывает водителей уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу или вступившему на проезжую часть. Но бывают случаи, когда водитель просто не успевает затормозить.

3
Нужно ли уступать дорогу автомобилю при повороте?
В пункте 13.8 ПДД говорится, что при включении зеленого сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части. То есть водитель обязан будет пропустить пешехода, который переходит дорогу по "зебре".
4
Когда пешеходу нельзя выходить на дорогу?

Пешеходу запрещается выходить на дорогу, если в это время по ней едет транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего или красного цвета со специальным звуковым сигналом. Если пешеход уже находится на дороге, то он должен незамедлительно уйти с нее.

Если водитель включил "мигалки", но не включил "сирену", то дорогу ему пешеход уступать не обязан.

5
Как пешеходу переходить дорогу в темное время суток?

Водителю автомобиля очень сложно увидеть вовремя темные движущиеся объекты ночью и в сумерках. Чтобы предотвратить аварийную ситуацию на дороге, были придуманы светоотражающие элементы.

Согласно правилам дорожного движения, у пешехода на одежде должны быть светоотражающие элементы в случае, если он переходит дорогу или движется по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Если пешеход находится в черте города, это требование носит рекомендательный характер. Если же пешеход передвигается за пределами населенного пункта, то это требование является обязательным.

6
Где идти пешеходу, если нет тротуара или пешеходной дорожки?

Если в месте, где передвигается пешеход, нет тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также если пешеход не может передвигаться по вышеперечисленным, то он может двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части. В этом случае он должен идти навстречу движению машин.

Те, кто передвигается в инвалидных колясках без двигателя, ведет мотоцикл, мопед, велосипед, в подобных случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.12.2018 15:34
- гость -

А когда водителям начнут объяснять ПДД?

0  0
4.12.2018 16:19
Жоржик

4.12.2018 15:34
- гость -

Не нужно спихивать на кого-то, всегда начинайте с себя.

0  0
4.12.2018 16:29
- гость -

4.12.2018 15:34
- гость -
водителям объясняют в автошколе.
и штрафами стимулируют.
а вот пешеходы не всегда понимают, что они не бессмертны, когда резко выскакивают из-за сугроба на дорогу

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:50
Избран новый глава Красногорского района Алтайского края 0
16:32
Киев признал "частичную разблокировку" портов на Азове 0
16:23
Мединский рассказал об угрозе российскому кино со стороны Голливуда 6
16:11
Со второй попытки: в барнаульской гордуме сменился глава фракции КПРФ 0
16:02
Лука Модрич впервые в карьере получил "Золотой мяч" 0
15:49
Названы самые желанные подарки россиян на Новый год 1
15:43
Мэрия Барнаула согласилась на снос автомойки в центре в апреле 2019 года 6
15:32
Подробности смертельного столкновения фуры и внедорожника в Алтайском крае 0
15:21
ПДД для пеших: как пешеходу правильно переходить дорогу 3
15:13
Уроженка Барнаула стала лауреатом конкурса красоты "Мисс Офис — 2018" 0
15:11
Барнаульская компания создала календарь со станками и горячими девушками 4
15:02
Кто из депутатов получит оплачиваемые посты в парламенте Алтайского края 3
14:51
Неизвестный в Новоалтайске избил девочку и пытался надругаться над ней 1
14:38
Смертельное лобовое ДТП с участием фуры произошло на алтайской трассе 0
14:23
В Минздраве призвали не ограничивать себя в еде в Новый год 11
14:12
Не Барнаулом единым: где можно посмотреть на звездное небо в Алтайском крае 0
14:03
Таксист и пассажирка погибли в жутком ДТП на дамбе новосибирской ГЭС 2
13:51
Стало известно, когда аномальные холода покинут Алтайский край 1
13:42
Барнаульский бизнесмен раскрыл секреты успеха молодым предпринимателям 0
13:33
Жителя Барнаула осудили за смертельный конфликт с посетителем кафе 3
13:22
Минфин не поддержал увеличение цены на коньяк перед Новым годом 2
13:11
Жителя Барнаула высадили из трамвая из-за купюры в 5 тысяч рублей 20
13:05
В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства 2
12:51
Определены компании, которые будут вывозить мусор в Барнауле и пригороде 0
12:40
Конференция для тех, кто потерял вкус к жизни, пройдет в Барнауле 5
12:32
Водитель тягача на Алтае получил срок за ДТП с тремя погибшими 0
12:24
В Москве начались предновогодние рейды по выявлению поддельного алкоголя 1
12:14
"Селф" построит высотку в центре Барнаула рядом с Художественным музеем 9
12:01
Названы лучшие Google-приложения по итогам 2018 года 1
11:50
СМИ: качество и вкус пива могут измениться в России 9
11:40
Мировая красавица — 2018: фото победительницы международного конкурса 9
11:33
Смертельное массовое ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае 3
11:21
Барнаульцы засняли восхитительное соседство Луны и Венеры 9
11:12
Экипаж "Союза МС-11" успешно перешел на МКС 0
11:04
Алтайский край пережил самый сильный спад рождаемости среди регионов Сибири 4
10:49
Людские потери из-за миграции в Алтайском крае одни из самых больших в СФО 13
10:38
Барнаульский депутат покорил "ярость" и победил на турнире по пауэрлифтингу 4
10:21
Депутата в Забайкалье подозревают в организации банды "черных лесорубов" 2
10:17
Столкновение автобуса и троллейбуса произошло в Барнауле 1
10:03
В Москве двое грабителей отняли у мужчины сумку с 40 млн рублей 5
09:48
Светофоры отключат на проспекте Комсомольском в центре Барнаула 1
09:34
Трамп назвал необыкновенной встречу с Си Цзиньпином 9
09:26
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске 2
09:13
Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога 4
09:07
СМИ: ФАС поддержала размещение пугающих надписей на бутылках алкоголя 9
09:00
Большой или маленький: какой выбрать 1
08:58
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко 4
08:42
Барнаул "сковали" девятибалльные пробки утром 4 декабря 11
08:21
Самым богатым блогером на YouTube оказался семилетний мальчик 2
08:16
Как метеозависимым людям пережить погодные изменения 2
08:02
Разгадать тайну бродячего цирка предлагают барнаульцам 1
07:50
Не сдавайся: цитаты известного мотиватора Ника Вуйчича 0
07:34
Когда быть слабой не позволяет жизнь 13
07:22
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 19
07:15
Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле 8
07:03
Элитную квартиру с видом на Обь и туркластер продают в Барнауле за 9,2 млн 8
06:48
Редакция Amic.ru вспоминает Новый год из детства 2
06:32
Маленькие дети и их большие собаки: очаровательные фото 1
06:17
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 8
06:01
Ночью под -40, днем под -30: аномальные холода пришли в Алтайский край 2
05:09
19-летняя жительница Ростова стала "Мисс мировая красавица — 2018" 0
04:03
СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи 0
03:04
Женщина в Петербурге отправилась в колонию за попытку продать сына 0
02:09
Тверская область первой из регионов РФ отключила аналоговое телевещание 0
01:08
Директор Ротару объяснил отказ певицы выступать в России 10
00:12
Московский сайт детской одежды заподозрили в организации проституции 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.