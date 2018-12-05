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Начиная с 2019 года гражданам России будут предоставлены новые льготы по досрочному выходу на пенсию. Досрочно выйти на пенсию в России смогут многодетные матери и люди с длительным стажем работы. Amic.ru подробно разъясняет эти нововведения.
Льготу за длительный стаж имеют мужчины, отработавшие 42 года (страховой стаж), женщины — 37 лет. При расчете этого стажа учитываются только периоды трудовой деятельности плюс больничный. А вот служба в армии и отпуск по уходу за ребенком уже не включаются.
Такие граждане смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста на два года, но не ранее чем в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины.
Например, 20 января 2019 года женщине исполняется 55 лет. В соответствии с переходным периодом она имеет право получать пенсию с 20 июля 2019 года. Но если страховой стаж в 37 лет будет отработан, например, к 30 марта 2019 года, то право на пенсию она получит уже с 1 апреля. После окончания переходного периода эта льгота даст возможность выйти на пенсию на два года раньше: отработав стаж 37 лет для женщин или 42 года для мужчин, можно уйти на пенсию с 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.
Как и раньше, в те же сроки и по тем же условиям будет назначаться досрочная пенсия работникам "вредных" производств, "чернобыльцам" и отдельным гражданам по социальным мотивам.
Сохранены все пенсионные льготы и для так называемых "малых списков", к которым относятся рабочие локомотивных бригад, женщины-текстильщицы, работники плавсостава рыболовных судов, работники учреждений исполнения уголовных наказаний и некоторые другие категории трудящихся.
Пенсионный возраст также останется прежним для летчиков-испытателей и для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе на Чернобыльской АЭС.
Как и сейчас, пенсия ранее общеустановленного возраста будет назначаться по социальным мотивам женщинам, родившим пять и более детей; родителям инвалидов с детства; работницам северных районов с двумя и более детьми; инвалидам вследствие военной травмы; инвалидам по зрению I группы.
Комментарии
Надо вернуть прежний пенсионный возраст. Учиться убеждать власти у французов.Французы уважают себя.
Работаю с 18 лет имею ребенка- декретный был 1,5 года
есть ли реальные и законные условия выхода или нет?
раньше установленного возраста на два года
Т.е. в 58 лет, если стаж заработаете 37 лет. Хотя до того времени, когда будете выходить, еще 2 раз законы перепишут.
спасибо..
и чувствую что вообще отменят все скоро
хоть упашись(
13:44
- гость -
Скоро на официальном уровне постановят раздать все пенсионные деньги друзьям Путина. И всё будет хорошо.
Тогда и взносы в ПФ отменят и ПФ отменят.
5.12.2018 14:04
Злая гостья
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Полиция, военные в 45 лет на пенсию. Кто им пенсию будет оплачивать?
взносы в ПФ отменят и ПФ отменят.
не факт
подымут в два раза и отменят выплаты
и никто ничего не сделает
Папа Вовочке завещал " Не врать", Вовочка забил
А вот служба в армии и отпуск по уходу за ребенком уже не включаются.
А в армию что теперь можно не ходить? Все равно это время нигде не учитывают.