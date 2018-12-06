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Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты. Разбираемся, что произошло и что изменилось для клиентов банка.
В Сбербанке нововведения объяснили тем, что сейчас деньги по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту (дебетовую или кредитную).
"В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной", — говорится в сообщении банка.
В пресс-службе банка подчеркнули, что большинство клиентов, которые владеют кредитной картой, имеют и дебетовую, поэтому изменения на них практически не отразятся.
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