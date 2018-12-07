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"Почему жители Барнаула, живущие в многоквартирных домах, оборудованных электроплитами, платят за свет за 1 КВт меньше (если не ошибаюсь, на 18%), чем жители частных домов и жители с газовыми плитами? Ведь потребление электричества у последних ничем не ниже, а то и выше, особенно в частных домах. В наше время не эл.плиты потребляют основную массу электричества, а большая масса прочих электроприборов. Это и стиральные машины, утюги, чайники, микроволновки, телевизоры и т.д. Так почему же ущемляется треть населения города, а то и больше?" — обратился с вопросом в редакцию ИА "Амител" читатель под ником "барнаулец".
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"Льготные" тарифы для домов, оборудованных электроплитами, были введены еще советской властью. Тогда наши дома не были так оснащены разного рода бытовой техникой, и считалось, что эта категория населения действительно расходует больше электроэнергии. Сейчас данную компенсацию ежегодно сокращают. Более того, на правительственном уровне рассматривается вопрос о полном уравнивании тарифов всех групп населения в течение семи лет. Однако делается это не столько ради справедливости, сколько для юридических лиц, которые на сегодняшний день в своих тарифах компенсируют все государственные льготы на электроэнергию для населения.
Отметим, вопрос читателя поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru. Подробнее ознакомиться с вопросами горожан и ответами руководителей компании вы можете здесь. Также добавим, что следующая онлайн-конференция состоится 13 декабря. Ждем ваших вопросов.
Комментарии
Возмущен он, вот как газ проведут жителям с электроплитами тогда и пусть убирают разницу
Анекдот ...... а по чему у русских чан открытый??? .....