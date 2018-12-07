Фото: car72.ru
Вчера, 6 декабря, стало известно, что Московский городской суд отпустил на свободу Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, который обвинялся в мошенничестве. Он провел под стражей последние два года. Amic.ru рассказывает, кто такой Эрик Давидыч и чем он знаменит.
По данным сайта "Викиреальность", родился Эрик Давидович либо в Тбилиси, либо в Москве в 1981 году. В 1998 году он закончил школу № 265 в Москве, после чего пошел в армию. Отец Эрика служил в органах МВД. Во время службы Эрика его отец ушел из органов и занялся автомобильным бизнесом: ремонтом и обслуживанием элитных машин, а также продажей и установкой сигнализации на них.
Когда Давидыч вернулся со службы, он тоже окунулся в автомобильный мир: занимался продажей, ремонтом, тюнингом автомобилей. Он быстро завел знакомства среди владельцев дорогих авто.
В 2008 году Давидыч участвовал в проекте для автомобилистов. После этого и был открыт сайт Smotra.ru.
Визитной карточкой Эрика Давидовича является золотая BMW Х5М.
Одним из популярных разделов сайта Smotra.ru стал "Давидыч на охоте", где автор проекта выкладывал скандальные ролики с участием сотрудников ГИБДД.
В шестой части выпуска Китуашвили запечатлел на видео, как сотрудник ГИБДД просит взятку — тысячу рублей. Поняв, что его снимают, полицейский быстро сел в машину, включил сирену и попытался скрыться. При этом он всячески нарушал правила дорожного движения — ехал на красный свет, пересекал двойную сплошную полосу. Блогер пустился в погоню, однако автомобиль ДПС успел первым добраться до отдела полиции и скрылся за забором. Через несколько дней после публикации записи к проверке подключился Следственный комитет.
По версии следствия, блогер инсценировал угон четырех автомобилей элитных марок — Lexus, Mercedes и BMW, получив за них страховые выплаты. Ему также вменяют легализацию этих денежных средств. Общий ущерб составляет около 10 млн рублей.
Пока Эрик Давидыч находился под арестом, добавились еще два обвинения: покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году и клевета на сотрудников ГИБДД.
В мае 2017 года стало известно, что Северо-Кавказский окружной военный суд на запрос адвокатов Давидыча ответил, что по покушению на главу Ингушетии все возможные причастные лица уже осуждены.
19 октября 2018 года Давидыч был признан виновным в мошенничестве со страховками и приговорен к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Его гражданская жена Анна Каганская — к 3,2 года.
Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию по этому делу, в декабре 2018 принял решение исключить из квалификации действия Китуашвили по эпизоду от 1 ноября и 12 ноября 2008 года и освободить его от наказания по истечении сроков давности. 6 декабря 2018 года Давидыч был освобожден из-под стражи.
Комментарии
Гуглим "знаменитость российского уровня", читаем, смотрим. Понимаем, кто такой гр-н Китуашвили. Нисколько ему не сочувствуем.
это правда, что Шмара Багдасорян его вторая любовница?
Немцов убит. Пономарёва посадили, Сокуров в разработке, украинских моряков в казематы бросили, Мохнаткин в тюрьме помирает. Сенцов в застенках здоровье потерял. Над Серебренниковым беспредел. Каспаров, Троицкий, Орлова, Латынина, Бабченко и десятки других вынуждены уехать из страны. Путину стесняться больше не кого. На отношение к происходящему Западом, уже внимания не обращают. Всё ближе железный занавес. А тут про какого то жулика, давидыча, да и по с прибором на этого эдика
7.12.2018 12:08
- гость -
Эта свора твоих кумиров?
7.12.2018 12:11
- гость -
Эта свора твоих кумиров?
А эрик давидович из своры твоих кумиров?
А эрик давидович из своры твоих кумиров?
а кто это? так же как и та шобла, про которую ты исстрадалась?