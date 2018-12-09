Фото: Zab.ru
"На сколько в среднем вырастет плата за свет ввиду ожидающего двукратного роста тарифов для жильца однокомнатной квартиры?", — поинтересовался читатель ИА "Амител" Алексей в ходе онлайн-конференции с директором БГЭС на портале Amic.ru, прошедшей 6 декабря 2018 года.
Публикуем ответ генерального директора БГЭС Ивана Василиади: "Алексей, хотелось бы вас поправить: ожидается не двукратный рост, а двухэтапное повышение тарифов — с 1 января и с 1 июля. Поэтому ваши переживания по поводу большого роста затрат на электроэнергию преждевременны и напрасны.
Итак, среднее потребление однокомнатной квартиры по нашим данным составляет 120 кВтч. Действующий тариф для населения с электроплитами сегодня составляет 3 рубля 20 копеек за киловатт. За 120 киловатт вы заплатите 384 рубля. Тариф, который будет применяться с 1 января, равен – 3 рублям 25 копейкам за кВтч. Соответственно, за 120 кВтч вы заплатите 390 рублей. Разница между двух тарифов составит всего 6 рублей."
Комментарии