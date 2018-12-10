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В преддверии Нового года незаменимым фруктом любого стола становятся мандарины. Они символизируют приближение новогодней ночи и создают праздничное настроение. Amic.ru решил выяснить, чем полезны мандарины и кому они противопоказаны.
Какие полезные вещества содержат мандарины?
Зрелые мандарины содержат в себе множество следующих полезных веществ:
- витамины В-группы, К, РР, Р, С;
- лимонная кислота, которая обусловливает отсутствие в плодах нитратов, так как они не могут взаимодействовать в одной среде;
- бета-каротин – определяет характерную окраску фрукта, чем плод ярче, тем больше в нем этого витамина;
- каротиноиды, зеаксантин, лютеин;
- клетчатка;
- эфирные масла
- фитонциды;
- микроэлементы;
Всем известный вкус мандаринов не только поднимает настроение перед Новым годом. Эти цитрусовые фрукты еще и полезны.
- Мандариновый сок повышает кислотность желудка, а также позволяет пище быстрее усваиваться, усиливает циркуляцию крови и обогащает её кислородом;
- Так как мандарины содержат в себе витамин С, то этот фрукт обеспечивает поддержание иммунной системы. Человеку легче переносить сезонные вирусные инфекции, смену климата, типичный авитаминоз зимой и весной;
- Цитрус усиливает всасываемость железа кровью, благодаря чему проводится профилактика малокровия;
- В мандаринах содержится аскорбиновая кислота, которая важна для правильной работы печени;
- К еще одному достоинству мандарина можно отнести способность устранять запоры любого типа, в том числе хронические. Также мандарин нормализует стул, ускоряет метаболизм и всасываемость еды пищеводом;
- Доказано, что мандарин благотворно влияет на кожу. Этот цитрусовый препятствует старению эпидермиса, сохраняет влагу в его структуре, избавляет от гиперпигментации и сильной сальности;
- Цитрусы прописывают к потреблению при ожирении на многих стадиях и подагре.
- Тиамин восстанавливает зрение, ускоряет регенерацию клеток кожи.
- Витамины В-группы оказывают положительное воздействие на систему пищеварения. Плоды показаны к употреблению категориям лиц, которые страдают пониженным аппетитом и плохой усвояемостью веществ.
При каких заболеваниях полезно есть мандарины?
По словам врачей, мандарины особо полезны при наличии следующих заболеваний:
- плохой аппетит, недостаточное пищеварение;
- запоры;
- кишечный дисбактериоз;
- нарушения иммунитета;
- грибковые, вирусные инфекции;
- заболевания сосудов и сердца, в том числе атеросклероз, гипертония;
- печеночная дисфункция;
- мочекаменная болезнь;
- ожирение
- истощение – для восполнения запасов полезных веществ.
Что полезнее: апельсины или мандарины?
Однозначно ответить на вопрос о том, что полезнее – апельсин или мандарин, довольно сложно. Каждый из фруктов хорош по-своему. Хотя оба цитрусовых отличаются одинаковой калорийностью и очень схожи по составу, но в мандаринах содержится на 7% больше сахаров. А вот витамин С и органические кислоты в максимальном количестве содержатся именно в апельсинах. Стоит также отметить, что и в тех, и в других фруктах имеется огромное количество витамина D, который предотвращает развитие рахита у маленьких детей, и витамина К, обеспечивающего эластичность сосудов и препятствующего развитию болезней сердца.
Кому нельзя есть мандарины?
Медики предупреждают, что такие полезные мандарины все-таки имеют ряд противопоказаний.
Сочные и сладкие фрукты могут нанести вред, если пациент испытывает обострение колита, гастрита, язвы желудка. Перед употреблением лучше удостовериться в отсутствии аллергических реакций, холецистита, гепатита и индивидуальной непереносимости продукта.
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