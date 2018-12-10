Утром 9 декабря народного артиста РСФСР Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве. Рассказываем, что стало причиной госпитализации и как себя чувствует артист сейчас.
Почему госпитализировали Льва Лещенко?
Лев Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира". Перед выходом на сцену 76-летнему артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации.
Позднее стало известно, что Льва Лещенко госпитализировали из-за переутомления.
Как чувствует себя Лев Лещенко сейчас?
Лев Лещенко пришел в норму вскоре после госпитализации. Сам певец заявил, что его жизни ничего не угрожает, и в скором времени он планирует вернуться на сцену. К слову, выступить после госпитализации он планирует уже сегодня, 10 декабря, на концерте памяти Владимира Шаинского в Кремле.
Что мы знаем о Льве Лещенко?
Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной войны. Лещенко — советский и российский эстрадный певец (баритон), с 1983 года — народный артист РСФСР. Известен также как музыкальный педагог, продюсер, автор текстов песен. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980.
Комментарии