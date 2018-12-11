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Самые известные свинки и поросята в кино и на TV: кто они

, ИА "Амител"
Хрюша, Пятачок, Фунтик и другие популярные свиньи

Фото: youtube.com


2019 год пройдет под знаком Желтой Свиньи. Очень часто свиньи фигурируют в сказках, фильмах и мультфильмах. Amic.ru сделал подборку знаменитых свиней.

1
Пятачок

Всем известный с детства герой знаменитой книги писателя Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все". Пятачок — это самый близкий друг Винни-Пуха после Кристофера Робина. Он постоянно боится темноты и многих других вещей и всегда очень тревожится по самым разным поводам. Но, несмотря на это, он очень храбрый поросенок, который побеждает свои страхи и совершает отважные поступки.

Книгу о похождениях Винни-Пуха и Пятачка экранизировали и в Советском Союзе на студии "Союзмультфильм", режиссером был Юрий Прытков. Пятачка озвучивала актриса Ия Саввина. В советской адаптации мультика отсутствует Кристофер Робин, и его роли часто исполняет Пятачок, как, например, в серии про приключения Винни-Пуха с шаром.

1
Хрюша


Фото: youtube.com
Звезда популярной детской программы "Спокойной ночи, малыши!". Сложно поверить, но Хрюше уже 47 лет. Днем рождения этого вечно молодого поросенка считается 10 февраля 1971 года.

Хрюша играет роль непослушного ребенка. Он активен, часто шалит и попадает в разные истории. Когда шалости поросенка раскрываются, он извлекает из них урок вместе с детьми. Хрюшу приглашали на телемост с Америкой, в "Голубые огоньки" и даже на праздник в Госдуму. Даже мисс Вселенная Оксана Федорова стала ведущей программы "Спокойной ночи, малыши!", чтобы быть поближе к всенародному любимцу.

Более 30 лет, до 2003 года, Хрюшу озвучивала Наталья Державина. После этого за Хрюшу и Степашку говорила актриса Наталья Голубенцева. Затем были объявлены пробы, в которых участвовало около двадцати претендентов: актеров, актрис и певиц. В результате тщательного отбора новым голосом Хрюши стала актриса Оксана Чабанюк из театра кукол имени Образцова.

3
Три поросенка
Фото: vse42.ru
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф — это герои одной из самых популярных английских детских сказок "Три поросенка". По этой сказке написал пьесу Сергей Михалков. Согласно сюжету, в отличие от своих беспечных младших братьев, старший поросёнок обладает завидной предусмотрительностью. Не пожалев сил, он строит себе настоящий каменный дом (в то время как братья ограничились соломенной и деревянной хижиной). И когда злой коварный Волк, охочий до свежей свинины, без труда рушит жилища Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, именно дом Наф-Нафа становится надёжным прибежищем для всех трёх поросят.
4
Фунтик


Фото: m.yandex.by
Поросенок Фунтик — отважный и талантливый герой мультипликационных фильмов "Неуловимый Фунтик", "Фунтик и сыщики", "Фунтик и старушка с усами", "Фунтик в цирке". Автор сказки о поросенке — писатель Валерий Шульжик. Согласно сюжету мультфильмов, у жадной владелицы магазина игрушек "Слеза ребёнка", госпожи Белладонны, прислуживает поросёнок Фунтик, который для неё выманивает деньги у прохожих — он рассказывает сказку "Три поросенка", выдавая её за всамделишную, и просит "подать на домики для бездомных поросят". Не выдержав совершённого им обмана и не желая совершать такие злодеяния в дальнейшем, Фунтик сбегает от Белладонны. Тогда она начинает безжалостно преследовать Фунтика и обращается к начальнику полиции, Фокстроту, с целью организовать преследование. Тот посылает по следу Фунтика двух своих лучших сыщиков — Добера и Пинчера. Также стали распространяться объявления о розыске Фунтика.

Изначально мультфильм был задуман как театральная пьеса. Впервые она была поставлена в Харькове, родном городе ее автора Юрия Фридмана. Материал был очень необычен для театра, и режиссеры с удовольствием взялись за его постановку.

5
Поросенок Бэйб

Фото: metro.us
Поросенку Бэйбу посвящены любимые детьми и взрослыми фильмы "Поросенок Бэйб" и "Поросенок в городе". Маленький, но очень сообразительный поросёнок Бэйб придумывает оригинальный план, как стать полезным на ферме. Сторожевые собаки — это уже не модно, на первый план выходят сторожевые свиньи. Для создания образа Бэйба потребовалось целых 48 отборных йоркширских поросят! Каждого из них приходилось дополнительно гримировать перед съемками, чтобы они выглядели как один и тот же поросёнок.
6
Кабан Пумба

Фото: giadinh365.vn
Пумба — это бородавочник, герой диснеевского мультфильма "Король Лев". Пумба вместе со своим другом Тимоном спасает львенка Симбу от смерти в пустыне. Вместе с Тимоном Пумба пропагандирует идею "Акуна матата", что значит "жизнь без забот". В фильме биография Пумбы освещена мало, сам он говорит лишь только то, что он был изгнан из стада из-за своего неприятного запаха, после чего нашёл свою новую семью в лице Тимона, а затем и Симбы.
7
Нюша



Одна из главных героинь мультфильма "Смешарики" Нюша — настоящая модница, которая следит за красотой и своей фигурой. Главное хобби Нюши связано с модой: она шьет различные наряды, плетет макраме, а также скупает все новые наряды и очень печалится, когда те выходят из моды. Но кроме того, Нюша очень хорошо пишет стихи. Она была так увлечена этим делом, что Бараш не мог её никак отвлечь.

8
Свинка Пеппа

Фото: ctv7.ru
Пеппа — веселая и любознательная свинка, у которой есть семья и много друзей. В каждой серии с ней происходят какие-то забавные и познавательные истории. Несмотря на свой необычный внешний вид, Пеппа полюбилась миллионам детишек во всем мире — сериал с успехом идет более чем в 180 странах мира.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

11.12.2018 13:26
- гость -

прослеживается деградация свиней!!

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