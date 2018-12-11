12 декабря в России будет праздноваться один из самых важных государственных праздников — День Конституции. В 2018 году Конституция отмечает свою 25-ю годовщину.
В текущем году этот праздник выпадает на среду. И это будет обычный рабочий день.
Выходным днем этот праздник перестал быть с 2005 года: в декабре 2004 года Госдума РФ приняла ряд поправок в Трудовой Кодекс страны и внесла в календарь праздничных дат изменения, согласно которым День Конституции перестал быть выходным и стал рабочим. Этими же поправками этот праздник причислен к памятным датам России.
Комментарии
Даже в СССР это был праздничный выходной день.
Зачем? С тем же успехом можно отдыхать в день выпуска мемуаров Бузовой