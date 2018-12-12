"Как так получается что цена у производителя энергии в десятки раз ниже чем у конкретного потребителя? Какие такие затраты во много раз превышающие затраты производителя могут быть у перекупов, которые между производителем электроэнергии и конечным потребителем? Не один товар так не растёт в цене в процессе доставки, как так то?", — задал вопрос гендиректору БГЭС читатель портала Amic.ru под ником Месный.
Публикуем ответ генерального директора БГЭС Ивана Василиади:
Предлагаю детально разобраться в вашем вопросе. На сегодняшний день тариф для населения составляет 3 рубля 20 копеек за киловатт. Цена генератора, заложенная в тариф на электроэнергию равна 88 копейкам. При этом ее покупка на оптовом рынке варьируется каждый месяц и в октябре составляла 1 рубль 6 копеек. Эти данные подтверждают, что ваши доводы о том, что "цены у производителей в десятки раз ниже, чем у конкретного потребителя" – как минимум ошибочны и не соответствуют действительности.
Что касается "перекупов", на них в тарифе для Барнаульской горэлектросети отводится 22 копейки, это сбытовая надбавка. Сбытовая надбавка складывается из затрат Горэлектросети на выставление счетов и организацию сбора денег, в которые входят в том числе принудительные способы взыскания. Самая большая доля затрат в тарифе — 1,61 рубля из одного киловатта уходит на обслуживание электросетей (не только барнаульских, но и магистральных). Оставшиеся 49 копеек это НДС.
Вопрос читателя поступил в рамках одной из онлайн-конференций, которые регулярно проходят на портале Amic.ru. Со всеми вопросами читателей и ответами специалистов вы можете ознакомиться здесь.
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