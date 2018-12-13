Фото: w-dog.ru
Все меньше времени остается до Нового года-2019, символом которого станет Желтая Земляная Свинья. Люди издавна окружали Новый год множеством примет, суеверий и традиций. Рассказываем, на какие приметы стоит обратить внимание, чтобы добиться расположения хозяйки праздника и чтобы весь год вас сопровождала удача.
- На новогоднем столе не должно быть блюд из свинины. Приготовьте блюда из других видов мяса. Идеально, чтобы на столе была еда, приготовленная из продуктов растительного происхождения. Также при составлении праздничного меню можно смело включать блюда из зерна, овощей, рыбы и мяса.
- Так как хозяйкой 2019 года является Желтая Земляная Свинья, то встречать Новый год лучше в оттенках песочного, лимонного, оранжевого, бежевого, горчичного и других цветов. Отличной альтернативой желтому цвету станет золотой. Так как мы встречаем год Земляной Свиньи, по душе хозяйке наступающего года будет коричневый и другие цвета земли. Кто-то считает, что можно использовать цвета травы, воды, неба и так далее. Все эти цвета есть на земле, а значит, они не противоречат хозяйке 2019 года. Можно надеть аксессуар с изображением свиньи — колечко, браслет или серьги.
- Цвета наступающего Нового года могут украсить не только ваш наряд, но и весь интерьер.
- В частном доме хорошей приметой будет покупка молодого поросенка. Вот только забивать его в этом году нельзя. Прожить поросенок должен хотя бы до начала следующего года, чтобы не рассердить Свинью.
- Для того, чтобы весь год в доме водились деньги, нужно приобрести копилку в виде свиньи из фарфора или пластика и наполнять ее монетами.
- По правилам, Новый год Желтой Земляной Свиньи нужно встречать в чистоте — генеральную уборку лучше всего провести за день до праздничной даты.
- Перед Новым годом нужно попросить у всех прощения и забыть все старые обиды.
- До наступления Нового года обязательно нужно раздать все долги, чтобы обезопасить себя от них в будущем.
- Перед праздником нужно приложить усилия и заработать хотя бы небольшую сумму денег, чтобы весь 2019 год не быть с пустым кошельком.
- Последние три дня старого года хорошо бы провести с обильным столом, чтобы проводить старый год достойно и не тянуть в новый прежние неприятности.
- Новогодний стол должен ломиться от еды. Тогда наступивший год принесет вам достаток.
- Нельзя крушить посуду — это к ссоре.
- Свинья не любит скандалов и ссор — за праздничным столом должны царить взаимопонимание и доброжелательность.
- Нельзя выбрасывать еду с новогоднего стола — это к неудачам.
- Если при открывании бутылки с шампанским пробка падает на стол, значит, весь год будет сопутствовать удача и достаток, а если под стол — близкие и родные будут часто собираться.
- Если вы встречаете Новый год со своей второй половинкой, то понаблюдайте за ней — если в полночь во время новогоднего тоста ваш избранник до конца выпьет содержимое бокала, то ваша любовь будет крепкой и долгой.
- Если кто-либо из гостей начинает чихать в новогоднюю ночь — это значит, что всех присутствующих ждет удача.
- Если случайно разбились три елочные игрушки — в доме скоро родится ребенок.
- Опрокинутый на себя бокал с вином считается плохой приметой — к невзгодам и страданиям.
- Будьте гостеприимны — всех, кто пришёл, следует встретить приветливо, иначе удача исчезнет.
- Хлопушка, взорванная в момент наступления Нового года, отпугнет из жизни зло.
- После новогодней ночи желательно первым увидеть мужчину, женщина — предвестница нездоровья.
- 1 января нельзя работать, иначе весь год будет трудным.
- 1 января нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год придется несладко. Не нужно усердствовать и при уборке дома, мыть полы и выбрасывать мусор — это сулит убытки.
- В первый день нового года не рекомендуется отдавать долги — все месяцы будете расплачиваться. Разобраться с денежными вопросами нужно до Нового года, а в долг нельзя брать до Крещения.
- 1 января не стоит выбрасывать елку, говорят, что можно выкинуть за порог всю радость. То же касается новогодних недогоревших свеч и еды с праздничного стола.
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