Портал Amic.ru собрал самые интересные факты о, вероятно, новом прокуроре Алтайского края — Александре Рудневе. Основные вехи биографии будущего руководителя регионального надзорного ведомства читайте в традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
Кто предложил Руднева в качестве кандидата в прокуроры Алтайского края?
Это сделал генпрокурор России Юрий Чайка. 13 декабря в Алтайское Заксобрание от него поступило представление о согласовании кандидатуры Александра Руднева для назначения на должность прокурора региона.
Когда родился и где начинал свою карьеру Александр Руднев?
Около 13 лет. За это время он возглавлял две районных прокуратуры. С 1997 по 1999 год Александр Руднев работал заместителем прокурора Алтайского района Алтайского края, с 1999 по 2000 годы — прокурором Быстроистокского района Алтайского края, с 2000 по 2007 годы — прокурором Павловского района Алтайского края, с 2007 по 2010 годы — начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края.
Где дальше он продолжил свою карьеру?
В 2010 году Александр Руднев перебрался в Волгоградскую область. Здесь он получил должность первого зампрокурора региона, которую занимает и в настоящее время.
Какие сферы он курировал будучи первым зампрокурора области?
Вопросы управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в части надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью УФСБ области, управления правовой статистики, руководство аттестационной комиссией прокурорских работников.
Что известно о семье кандидата в прокуроры Алтайского края?
Александр Руднев женат, у него есть несовершеннолетний ребенок.
Имеет ли Александр Руднев какие-то награды?
Да. Так, за примерное исполнение служебного долга он неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медалью "290 лет прокуратуре России". Ему объявлена благодарность председателя Государственной Думы.
Известно, сколько зарабатывал главный кандидат в прокуроры Алтайского края на прежнем месте?
Конечно. В Сети есть в открытом доступе его декларации за предыдущие годы. Так, в 2016 году Александр Руднев заработал 2,177 миллиона. Кроме того, он задекларировал Lexus RX450H, 1/14 долю земельного участка на 62,6 гектара. Его супруга указала заработок в 309 тысяч рублей. В пользовании у семьи находилась служебная квартира площадью 134,9 кв.м.
В 2017 году Руднев заработал 2,217 млн рублей, супруга принесла в семейный бюджет 1,705 млн рублей. Из декларации Руднева исчез автомобиль, зато его жена приобрела парковочное место на 16,7 кв. м, попутно увеличив доход на 1,4 млн рублей.
Кто еще из силовиков перебрался в Алтайский край из Волгоградской области?
По удивительному стечению обстоятельств, новый начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян (был назначен президентом в конце лета) до этого также несколько лет проработал в Волгоградской области. Начиная с марта 2015 года и до августа 2018 года он был замначальника ГУ МВД России по региону – начальником полиции.
Любопытно и то, что начинал свою карьеру Подолян, как и Руднев, в Алтайском крае.
22 ноября он был утверждён в должности прокурора Новосибирской области. Однако до подписания приказа о переходе на новое место службы он продолжает работать в Алтайском крае. Кстати, с Александром Рудневым Хорошев в алтайской прокуратуре работал вместе в 2009–2010 годах.
Кто и как будет утверждать кандидатуру Руднева?
Это сделает АКЗС, а затем и губернатор Алтайского края. Так, краевой парламент рассматривает представление от генпрокурора на своей ближайшей сессии, но не позднее 30 дней со дня его поступления. По всей видимости это произойдет уже 20 декабря. Впрочем, в случае положительного решения, к работе новый генпрокурор приступит, вероятно, уже в следующем году.
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