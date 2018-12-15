Суббота, 15 Декабрь, 08:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,43
€ 75,39
232890
Обь
26см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Вопрос дня



Опасный Новый год: что делать при получении травмы

, ИА "Амител"
Советы врача на случай, если произошел перелом, вывих, обморожение, ожог или травма от взрыва пиротехники

Фото: zt116.ru


Новый год, как и любые другие праздники, богат на травматизм. Чаще всего встречаются ушибы, переломы (при падении на льду или дома с табуретки при развешивании гирлянд), раны (при нарезании колбас и салатов к столу), термические повреждения чаще в виде обморожений, реже ожогов, и особый новогодний гость — взрывная травма (при разрыве пиротехнических изделий, при несоблюдении правил обращения с ними). О том, что делать при получении травмы, порталу Amic.ru рассказал врач-травматолог-ортопед Диагностического центра Алтайского края Александр Шмат.

1
Что делать при ушибе или переломе?

При ушибе или переломе без смещения нужно приложить холод, доступными средствами попытаться поменьше двигаться, обратиться, если это нужно, в травмпункт или поликлинику в дежурный день.

А вот если это вывих или перелом со смещением, то обязательно вызывайте скорую или обращайтесь в травмпункт (ближайший по месту жительства). Попытайтесь обездвижить травмированное место.

Не рекомендуется пытаться вправлять самому, прогревать или вообще ничего не делать более трех дней.

Если же перелом открытый или есть рана, то нужно прижать кровоточащее. При остановке кровотечения аккуратно промыть и замотать произвольно чистым бинтом (не обязательно стерильным). Если все получилось, обратиться в травмпункт самостоятельно или в дежурный день в поликлинику. Если нет — звоните в скорую.

Если не умеете накладывать жгут или забыли, как это делается, то лучше просто поплотнее замотайте, поскольку неправильно наложенный жгут, в том числе слабо затянутый, усугубит ситуацию.

Не рекомендуется подставлять рану под воду, пытаться замазать мазью или заклеить клеем (пытаться вынуть из раны клей и вымывать мазь отдельное "удовольствие" и для вас, и для медсестры), заливать погуще зеленкой, пытаться зашить самому, замотать поплотнее лейкопластырем и потом никуда не пойти, а также пытаться остановить кровь пальцами или ватой.

2
Что делать при ожоге или обморожении?

И при ожоге, и при обморожении происходит побеление/покраснение, образование пузырей, боль, отделение серозной или геморрагической жидкости с поверхности.

Врач советует подставить обожженное место под проточную прохладную воду, замотать влажной повязкой (в идеале с антисептиком), самостоятельно обратиться в травмпункт/поликлинику или при большом объеме вызвать скорую.

Но не стоит сразу мазать мазью (усугубится степень ожога), самостоятельно пытаться вскрыть или проткнуть пузыри, пытаться растереть обмороженное место.

При обморожении растирать не нужно, опустите пострадавшую часть тела под теплую воду. Если не прошло, то обращайтесь в травмпункт.

Александр Шмат рекомендует носить теплую обувь и одежду по погоде, носить перчатки/варежки, шапку и шарф. Подбирать не скользкую обувь, не нестись наперерез машине в гололед, следить за собой и окружающими, быть внимательным, правильно падать, не выставляя вперед руки.

Если выпил, то лучше отказаться от катания с горок, на катках, долгих прогулок по морозу.

3
Что делать, если получили травму от взрыва петарды или другого вида пиротехники?
Немедленно вызвать скорую или самостоятельно обратиться в травмпункт.
4
Куда обращаться, если получил травму?

В Барнауле четыре взрослых травмпункта:

  • Городская поликлиника № 1 (Интернациональная, 62);
  • Краевая больница скорой помощи (Комсомольский, 73);
  • Городская поликлиника № 9 (Георгиева, 51);
  • Городская больница № 11 (Малахова, 51).

И один детский травмпункт, для всех детей до 17 лет включительно (Георгиева, 13).

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:06
Где в Барнауле покататься на коньках: инфографика 0
07:50
Правила безопасности при коммунальных ЧП: инфографика 0
07:34
Край рек и переправ: какие мосты ремонтировали в Алтайском крае в 2018-м 0
07:19
Опасный Новый год: что делать при получении травмы 0
07:03
Элитную квартиру с элементами из дуба продают в Барнауле за 14,4 млн рублей 0
06:48
Елочные базары массово открываются в Барнауле 15 декабря: карта 0
06:32
Советские новогодние застолья: как это было 0
06:17
Ветрено, снежно и скользко: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря 0
06:01
2020 год могут объявить Годом села по инициативе Алтайского края 0
05:55
"Залетных" губернаторов в течение двух лет заменят на представителей власти 0
04:49
Правительство подтвердило штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 0
03:36
Центробанк заявил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году 0
02:06
Глава благотворительного фонда надругался над волонтером за смерть кота 0
01:23
Сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов выяснили ученые 0
00:53
Ученые обнаружили планету, которая испаряется рекордными темпами 0
23:51
Шарф в кредит на два года: батюшка признался, откуда Gucci и Louis Vuitton 1
23:29
ДНР привела войска в полную боевую готовность, ожидая наступления Киева 0
22:52
Пенсионеру грозило до двух лет за кражу гирлянды, но клиника простила 0
22:31
Работник кладбища получил выговор за могилы, выкопанные до начала холодов 0
22:14
Голикова отметила улучшение общих показателей в смертности по стране 1
21:56
Американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2018 года 0
21:39
Депутаты обеспечат автономную работу Рунета при угрозах из-за рубежа 1
21:14
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области, курирующего важные сферы 0
20:54
Нефтяники на месяц выкупили детский спорткомплекс под корпоративы 0
20:39
Отправлять на обязательные работы предлагают за нахождение пьяным на улице 2
20:25
МВД закупит более 800 автозаков на 2,4 млрд рублей 0
19:53
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75% 0
19:22
Лукашенко заподозрил Москву в попытках присоединить Беларусь к России 3
19:08
Коротко о главном: спор о лесах, кандидат в прокуроры и коммунальный вопрос
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 декабря
18:51
Песков прокомментировал оскорбления Леонтьева в адрес главы Хакасии 0
18:38
"Яндекс" объяснил, почему поисковик "похоронил" Порошенко 0
18:24
СК проверит получение травм рабочими Бийского олеумного завода 0
17:51
Лавров рассказал о "ломающих волю" пытках Бутиной в американской тюрьме 4
17:33
Число заключенных в России достигло исторического минимума 3
17:30
Рука помощи: как на Алтае трудоустройство инвалидов становится нормой жизни 0
17:11
"Русский язык как родной": жительницу Барнаула удивило школьное заявление 10
17:03
Итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09" могут засекретить 0
16:51
Три километра в час: снегопад поставил Барнаул в девятибалльные пробки 3
16:45
Выпускники АлтГУ готовы к реализации совместных проектов с Правительством 1
16:34
Женщина-водитель пострадала в аварии в районе кольца Малахова в Барнауле 0
16:23
"Газпром" выкупит небоскреб у "Газпрома" за 120 млрд рублей 3
16:13
Барнаульских водителей взывают к внимательности из-за непогоды 0
16:02
Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя 3
15:48
Иностранец в Бийске неправильно перешел дорогу и рискует стать уголовником 2
15:31
Самолет "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о полосу 4
15:30
Будет вкусно: где купить сладкие подарки и угощения к новогоднему столу 0
15:21
Много проблем: справедливороссы провели массовый прием граждан на Алтае 0
15:12
Метель, снегопады и сильный ветер ждут жителей Алтайского края на выходных 0
15:03
Роскачество рассказало, как выбрать вкусное шампанское 0
14:49
Пропажа велосипеда смотивировала жителя Алтая заявить о теракте в больнице 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.