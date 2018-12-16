Воскресенье, 16 Декабрь, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,43
€ 75,39
229853
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Вопрос дня



Не оливье единым: как встретить Новый год и не отравиться

, ИА "Амител"
Советы врача-эндокринолога

Фото: god2019.net


Новогодний стол — это, пожалуй, главная забота каждого, кто отмечает этот праздник. Хочется побольше и повкуснее. И думаешь: поем побольше, праздник же. Но чем больше мы съедаем, тем себе же делаем хуже. Конечно, совсем уж диетический стол мы советовать не будем, но какие-то моменты все же рекомендуем. А помогает в этом нам врач-эндокринолог Диагностического центра Алтайского края Антонина Скосырева.

1
Какие новогодние блюда могут оказаться вредными?

Вредными очень быстро становятся все майонезные салаты, потому что майонез сам по себе быстро портится. Если есть такая возможность, заправьте салат растительным или оливковым маслом. Опасным продуктом врач называет мандарины. Они могут вызывать аллергию и негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Это особенно вредно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвы, колиты, гастриты).

Не рекомендуется есть жирное жареное мясо. Желудок за такое блюдо не скажет спасибо, особенно если и без того имеются проблемы с ЖКТ.

Конечно же, любой врач напомнит о вреде алкоголя. Безопасной дозой алкоголя в сутки можно считать бокал красного вина. Как правило, в Новый год чувство меры покидает участников застолья. Это, конечно, не проходит бесследно для организма, в особенности если алкоголь употреблялся в сочетании с вредной и жирной горячей пищей.

Помните о соблюдении правила свежести блюд. Через день-два не только майонезные салаты могут стать причиной отравления.

Опасной может быть даже… живая ёлка. В них есть грибки, которые в теплых домашних условиях легко размножаются и выделяют огромное количество спор. Споры могут вызвать кашель, бессонницу, аллергию.

2
Какие блюда не принесут вреда организму?
На ночь лучше сделать салат типа "Греческого". Запеките рыбу, птицу, кролика, сделайте шашлычки в духовке.

Вместо нарезок мясных деликатесов, колбасы и сыра сделайте тарелку с овощами и зеленью.

Фрукты есть нужно, но не злоупотребляйте мандаринами, виноградом и бананами. Можно на натуральном нежирном йогурте сделать фруктовый салат.

На сладкое приготовьте ягодное желе. Лучше обойтись в новогоднюю ночь без жирных тортов и пирожных. А если хочется охладиться мороженым —  пусть оно будет фруктовым, а не сливочным или пломбиром.

Не забывайте во время праздника пить простую негазированную воду. Она поможет снизить концентрацию алкоголя в крови, позволит почкам активнее работать.

3
Какие проблемы мы "наедаем" себе на Новый год?
По статистике, самые частые жалобы в праздничный период — переедание и отравление. Люди съедают в несколько раз больше обычного, без разбора потребляют блюда не первой свежести, и это негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
По словам Антонины Скосыревой, после Нового года количество пациентов увеличивается. Обостряются хронические заболевания, особенно гастриты, панкреатиты, колиты.
4
Как восстановиться после праздничного переедания?
Основу рациона в это время должны составлять продукты в максимально щадящем для пищеварительной системы виде — это жидкие и протёртые блюда: супы, в том числе и на курином бульоне, каши, пюре, кисели.
Ограничивайте, а еще лучше хотя бы на время праздничного детокса не употребляйте кофе, чай (кроме травяного), энергетические и сладкие напитки, алкоголь. В воду можете выжать дольку лимона.
5
Разгрузочные дни перед Новым годом — это полезно или наоборот?
За неделю до праздника вполне можно устроить себе разгрузочные, но не голодные дни. В это время налегайте на салаты, овощные соки, низкокалорийные продукты. Завтрак 31 декабря обязателен, лучше каши — овсяная, гречневая. До начала вечеринки перекусывайте каждые четыре часа, но не переедайте.
6
Реально ли похудеть за неделю до Нового года?
Это сложно. Многие просто не умеют правильно худеть. Сбросить 10 килограммов за один месяц все равно не получится, по крайней мере "здоровыми" способами, которые не вредят организму. Но подтянуть фигуру реально. Советы-то простые: правильно питайтесь, занимайтесь спортом, высыпайтесь, откажитесь от вредных привычек.
Тренировки для похудения сочетают в себе аэробные и силовые нагрузки и задействуют самые проблемные зоны (пресс, ноги, ягодицы). Посещать занятия нужно три-четыре раза в неделю. По возможности ходите в бассейн, на лыжах.
"Ищите мотивацию: например, вообразите себе, как шикарно вы будете выглядеть в обтягивающем черном платье. А насчет пробовать все и сразу на Новый год — этого делать нельзя, это принесет вред для организма", — советует Антонина Скосырева.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:10
Как молодые врачи решают кадровые проблемы в алтайских селах 0
08:06
Нарушает ли горэлектросеть закон, начисляя плату за электроснабжение на ОДН 0
07:50
Книги, подушки и бутылки: самые необычные новогодние елки 0
07:34
Завораживающие фото извержений вулканов со всего мира 1
07:19
Самая маленькая в Сибири, но растет: зарплата на Алтае увеличилась на 12,4% 0
07:03
Стильную квартиру в кирпичной высотке продают в центре Барнаула за 13,8 млн 0
06:48
Не оливье единым: как встретить Новый год и не отравиться 0
06:32
Эмоции в цвете: работы великого Василия Кандинского 0
06:17
Гололед и ветер: какая погода будет в Алтайском крае 16 декабря 0
06:01
Бой росту цен: график продовольственных ярмарок- 2019 утвердили в Барнауле 0
23:14
На трассе в Подмосковье произошел взрыв 0
22:14
Путин прокомментировал ситуацию с отменой концертов рэперов 0
21:13
"На подножном корме живу": бийский пенсионер-мем рассказал о своей жизни 0
20:07
Мошенники не смогли обмануть пожилую любительницу "взрослого кино" на Алтае 0
19:55
В Индии женщина впервые родила ребенка в 72-летнем возрасте 0
19:23
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу 0
18:47
В Барнауле трамвай сошел с рельсов 0
18:23
Метель и 21-градусный мороз придут в Алтайский край 16 декабря 0
17:51
СМИ: ВТБ собирается повысить ставки по ипотеке 1
17:24
Сотрудники алтайского МЧС поучаствовали в музыкальном флешмобе 0
16:55
Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ 0
16:24
В Армении закрылась последняя русскоязычная программа 0
15:53
Составлен список худших паролей 2018 года 0
15:26
У псковского вице-губернатора нашли вид на жительство в Эстонии 0
14:57
УЕФА оштрафовала "Спартак" на 55 тысяч за поведение фанатов команды 0
13:49
Жители Алтая могут побороться за путевку в Белокуриху на "трассе здоровья" 0
13:27
Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут ввести уже в начале 2019-го 0
13:24
Microsoft выпустила "уродливый" свитер в стиле Windows 95 0
12:57
Алтайская лыжница победила на всероссийских соревнованиях в Тюмени 0
12:24
В России создали кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами 2
11:57
Пользователи Instagram нашли "самое счастливое место" на Земле 0
11:22
Пенсионерка из Барнаула купила у мошенников шубы за 45 тысяч рублей 0
10:54
СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу 0
10:25
Сбивший шестерых человек в Камне-на-Оби водитель попросил прощения 0
09:57
СМИ: в США записали на видео "доказательство существования НЛО" 0
09:24
Хакеры рассказали, кто хотел заминировать Севастополь 0
08:57
Авиакомпания "Победа" может ввести плату за стаканчики для воды 0
08:27
Названы регионы с самым дорогим новогодним столом 0
08:06
Где в Барнауле покататься на коньках: инфографика 0
07:50
Правила безопасности при коммунальных ЧП: инфографика 0
07:34
Край рек и переправ: какие мосты ремонтировали в Алтайском крае в 2018-м 0
07:19
Опасный Новый год: что делать при получении травмы 0
07:03
Элитную квартиру с элементами из дуба продают в Барнауле за 14,4 млн рублей 0
06:48
Елочные базары массово открываются в Барнауле 15 декабря: карта 0
06:32
Советские новогодние застолья: как это было 0
06:17
Ветрено, снежно и скользко: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря 0
06:01
2020 год могут объявить Годом села по инициативе Алтайского края 1
05:55
"Залетных" губернаторов в течение двух лет заменят на представителей власти 11
04:49
Правительство подтвердило штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 0
03:36
Центробанк заявил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.