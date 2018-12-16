Новогодний стол — это, пожалуй, главная забота каждого, кто отмечает этот праздник. Хочется побольше и повкуснее. И думаешь: поем побольше, праздник же. Но чем больше мы съедаем, тем себе же делаем хуже. Конечно, совсем уж диетический стол мы советовать не будем, но какие-то моменты все же рекомендуем. А помогает в этом нам врач-эндокринолог Диагностического центра Алтайского края Антонина Скосырева.
Какие новогодние блюда могут оказаться вредными?
Вредными очень быстро становятся все майонезные салаты, потому что майонез сам по себе быстро портится. Если есть такая возможность, заправьте салат растительным или оливковым маслом. Опасным продуктом врач называет мандарины. Они могут вызывать аллергию и негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Это особенно вредно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвы, колиты, гастриты).
Не рекомендуется есть жирное жареное мясо. Желудок за такое блюдо не скажет спасибо, особенно если и без того имеются проблемы с ЖКТ.
Конечно же, любой врач напомнит о вреде алкоголя. Безопасной дозой алкоголя в сутки можно считать бокал красного вина. Как правило, в Новый год чувство меры покидает участников застолья. Это, конечно, не проходит бесследно для организма, в особенности если алкоголь употреблялся в сочетании с вредной и жирной горячей пищей.
Помните о соблюдении правила свежести блюд. Через день-два не только майонезные салаты могут стать причиной отравления.
Опасной может быть даже… живая ёлка. В них есть грибки, которые в теплых домашних условиях легко размножаются и выделяют огромное количество спор. Споры могут вызвать кашель, бессонницу, аллергию.
Какие блюда не принесут вреда организму?
На ночь лучше сделать салат типа "Греческого". Запеките рыбу, птицу, кролика, сделайте шашлычки в духовке.
Вместо нарезок мясных деликатесов, колбасы и сыра сделайте тарелку с овощами и зеленью.
Фрукты есть нужно, но не злоупотребляйте мандаринами, виноградом и бананами. Можно на натуральном нежирном йогурте сделать фруктовый салат.
На сладкое приготовьте ягодное желе. Лучше обойтись в новогоднюю ночь без жирных тортов и пирожных. А если хочется охладиться мороженым — пусть оно будет фруктовым, а не сливочным или пломбиром.
Не забывайте во время праздника пить простую негазированную воду. Она поможет снизить концентрацию алкоголя в крови, позволит почкам активнее работать.
Какие проблемы мы "наедаем" себе на Новый год?
По статистике, самые частые жалобы в праздничный период — переедание и отравление. Люди съедают в несколько раз больше обычного, без разбора потребляют блюда не первой свежести, и это негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
По словам Антонины Скосыревой, после Нового года количество пациентов увеличивается. Обостряются хронические заболевания, особенно гастриты, панкреатиты, колиты.
Как восстановиться после праздничного переедания?
Основу рациона в это время должны составлять продукты в максимально щадящем для пищеварительной системы виде — это жидкие и протёртые блюда: супы, в том числе и на курином бульоне, каши, пюре, кисели.
Ограничивайте, а еще лучше хотя бы на время праздничного детокса не употребляйте кофе, чай (кроме травяного), энергетические и сладкие напитки, алкоголь. В воду можете выжать дольку лимона.
Разгрузочные дни перед Новым годом — это полезно или наоборот?
За неделю до праздника вполне можно устроить себе разгрузочные, но не голодные дни. В это время налегайте на салаты, овощные соки, низкокалорийные продукты. Завтрак 31 декабря обязателен, лучше каши — овсяная, гречневая. До начала вечеринки перекусывайте каждые четыре часа, но не переедайте.
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Реально ли похудеть за неделю до Нового года?
Это сложно. Многие просто не умеют правильно худеть. Сбросить 10 килограммов за один месяц все равно не получится, по крайней мере "здоровыми" способами, которые не вредят организму. Но подтянуть фигуру реально. Советы-то простые: правильно питайтесь, занимайтесь спортом, высыпайтесь, откажитесь от вредных привычек.
Тренировки для похудения сочетают в себе аэробные и силовые нагрузки и задействуют самые проблемные зоны (пресс, ноги, ягодицы). Посещать занятия нужно три-четыре раза в неделю. По возможности ходите в бассейн, на лыжах.
"Ищите мотивацию: например, вообразите себе, как шикарно вы будете выглядеть в обтягивающем черном платье. А насчет пробовать все и сразу на Новый год — этого делать нельзя, это принесет вред для организма", — советует Антонина Скосырева.
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