Фото: Pobeda-kum.ru
"В настоящее время не существует такой услуги, как "электроснабжение на одн". Сотрудники АО "Барнаульская горэлектросеть" незаконно продолжают начислять данную строку жителям города Барнаула. Что препятствует вам заключить договора с управляющими компаниями г.Барнаула на приобретение электроэнергии для целей содержания общего имущества и не нарушать законодательство РФ?", — спрашивает жительница Барнаула Екатерина. Острый вопрос поступил в редакцию в рамах онлайн-конференции с генеральным директором БГЭС Иваном Василиади. Специалист подробно и обстоятельно ответил на обвинения горожанки:
Генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Барнаульская горэлектросеть не нарушает законодательство и услуга "электроснабжение на ОДН" продолжает благополучно существовать для многоквартирных домов с непосредственной формой управления.
Услугу "ОДН" для домов, где управляющие компании и ТСЖ игнорируют заключение договоров, Барнаульская горэлектросеть выставляет исключительно вынужденно. В данных ситуациях управляющие компании отказываются приобретать у Горэлектросети электроэнергию на содержание общего имущества. Соответственно, они не могут и не предъявляют услугу "КР на СОИ" в составе своих жилищных услуг в квитанциях на квартплату. Исключительно по этой причине наша компания вынуждена самостоятельно предъявлять данную услугу гражданам. Однако в несколько модифицированном в виде. В виде не жилищной (КР на СОИ), а коммунальной услуги — ОДН.
Как только жилищная инспекция обяжет обслуживающую многоквартирный дом компанию заключить договор с БГЭС, и она выполнит ее требования, строка "электроснабжение на СОИ" появится в ваших квитанциях.
Если вы считаете, что Горэлектросеть выставляет услугу ОДН незаконно, вы можете оплачивать данные суммы на счет своей управляющей компании.
Комментарии