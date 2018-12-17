Фото: kremlin.ru.
Ежегодно президент России Владимир Путин собирает большую пресс-конференцию и отвечает на вопросы журналистов со всей страны. Принять в ней участие могут и зарубежные журналисты. Этот год не стал исключением. Рассказываем вам, когда состоится пресс-конференция и где ее можно посмотреть.
Ежегодная пресс-конференция президента России состоится 20 декабря в 12:00 по московскому времени.
Особенностью формата большой пресс-конференции является отсутствие временного регламента — когда завершить встречу, решает сам Владимир Путин.
В 2017 году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов.
В 2016 году встреча длилась 3 часа 50 минут, за которые глава государства ответил на 62 вопроса.
Самой долгой была пресс-конференция 2008 года — она длилась 4 часа 40 минут. Тогда Владимир Путин ответил на 106 вопросов.
В текущем году на ежегодную пресс-конференцию аккредитовались 1702 представителя СМИ. Это больше, чем в рекордном 2017 году, когда на мероприятие аккредитовалось 1640 журналистов.
Среди участников пресс-конференции есть и алтайские журналисты: Кристина Ливер ("Алтайская правда"), Вадим Слюсарев и Дмитрий Козерлыга ("Катунь24"), Алиса Тростникова ("Вечерний Барнаул").
К слову, в 2016 году Кристине Ливер удалось задать вопрос Владимиру Путину. Она подняла вопрос о проблеме закредитованности регионов.
Комментарии
сколько можно смотреть на этот цирк?
Очередная порция вранья от президента
Будет, трудно, Ким, — пришлёшь говоруна. Я приду на помощь (с)
ответил на 106 вопросов, промычал так, что ничего и не понятно!
Всегда ждал, смотрел, скажу честно - воодушевлялся...Теперь даже читать об этом не хочется! Несоответствие заявленных принципов и реального наполнения вводит в уныние. А у ныние по христиански - большой грех! Поэтому не буду давать себе повода - не интересно!
не интересно
Вам неинтересно,вы и не смотрите
Будет рассказывать как у нас всё ого-го. Мультики будут?
смотрят только те кто голосовал
мы такой цирк не смотрим