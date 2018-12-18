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Злободневный вопрос о возможности снижения тарифов задал читатель Amic.ru во время очередной онлайн-конференции с БГЭС на сайте ИА "Амител" .
"Расскажите пожалуйста, при каких условиях в нашей стране можно уменьшить коммунальные тарифы, включая электричество? Что должно произойти? Государство должно субсидировать поставщиков ресурса или какие иные условия нужны для такого шага?", — поинтересовался Федор.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Безусловно субсидировать тарифы можно. И ряд стран мира применяет данную практику. В частности в Европе компенсируются затраты производителям "зеленой электроэнергии", себестоимость киловатта у которых выше, чем у других генераторов. Эта практика применяется и в нашей стране, и примеры находятся совсем рядом. Себестоимость киловатта, произведенного солнечной подстанцией в Республики Алтай, составляют больше 30 рублей.
Еще одно направление, где применяется субсидирование, — тарифы на электроэнергию для населения. На сегодняшний день электричество в России граждане оплачивают по льготной цене. Затраты на доставку электроэнергии до граждан и обслуживание сетей компенсируют в своих тарифах юридические лица.
Хотелось бы отметить, что все системы субсидирования не исключают вашего личного участия в повышении энергоэффективности своего дома за счет энергосбережения. Частный дом дешевле обогревать углем и дровами, чем централизованным отоплением. Вы можете установить систему "умный дом", которая так же позволяет экономно расходовать ресурсы. Можете использовать энергоэффективную технику и поверьте, вы довольно быстро ощутите разницу в своих счетах за ЖКХ.
Комментарии
Как уменьшить - да просто, нужно аппетиты свои поубавить. Давайте посмотрим какие у вас расходы и на что, я думаю сразу найдётся лишнее и черезмерное, и вообще не нужное. Тоже и с остальными перекупами нада. Где это видано, что доставка товара увеличивает его цену в несколько раз?!
Вот пусть хотябы бгэс, раз оно тут такой частый гость , объяснит свои затраты в 25% накрутки от первоначальной цены энергии на генераторе (как писал сам глава бгэс).
88 коп. на генераторе, бгэс добавляет к цене 22 коп., 22/88*100 = 25% а никак не шесть!
Ну никак не может подсчёт, рассылка квитанций и сбор бабок занимать такую долю в затратах на получение электроэнергии! Взыскание с должников само окупается даже ещё и с плюсом.