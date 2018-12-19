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Почему переход на 3-х тарифные счетчики не выгоден большинству барнаульцев

, ИА "Амител"
Генеральный директор БГЭС "на пальцах" показал, почему барнаульцы разочаровались при переходе на трехтарифный счетчик

Фото: Babloholic.ru


"Я хочу установить на квартиру 3-х тарифный счетчик, как оформить, что нужно предпринять? Где опубликованы тарифы с учетом разного времени в Барнауле?" — обратился в редакцию ИА "Амител" читатель. Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС.

Генеральный директор БГЭС Иван Василиади подробно ответил на вопрос читателя, а также рассказал, почему барнаульцы, ранее перешедшие на трехтарифный счетчик, впоследствии от этого отказались. Публикуем ответ:

Барнаульская горэлектросеть не препятствует своим абонентам в желании установить многотарифные приборы учета. Но нам хотелось бы, чтобы вы правильно оценивали целесообразность установки данного счетчика. Для этого как минимум нужно знать действующие тарифы и смоделировать ситуации вашей ежедневной хозяйственной деятельности.

Тарифы опубликованы на сайте АО "Барнаульская горэлектросеть" в разделе "Потребителям" — "Частные лица" — "Тарифы и цены".

Ваш тариф будет разделен по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00) — 5,10 руб. за кВт,ч.
Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00) — 3,92 руб.
Ночная зона (с 23.00 до 7.00) — 2,35 руб.

Если вы целый день находитесь на работе, не ведете ночной образ жизни — многотарифный прибор учета может оказаться для вас крайне невыгоден. К такому выводу пришли многие из наших потребителей, которые в порыве экономии переходили на многотарифный план потребления электроэнергии.

Кроме того, нужно учесть тот фактор, что стоимость многотарифного прибора учета составляет от трех до шести тысяч рублей, также вы должны будете потратиться на программирование счетчика — это еще "плюс" одна тысяча рублей. Для сравнения: обычный однотарифный счетчик стоит 700 рублей и программирования не требует.

Все услуги по установке и приему к расчетам прибора учета осуществляет Барнаульская сетевая компания (Центры обслуживания клиентов расположены на ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а). После программирования счетчика необходимо обратиться в АО "Барнаульская горэлектросеть" и заявить о переходе на зонный тариф.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.12.2018 08:02
- гость -

Дневной тариф специально так задран, чтобы было невыгодно переходить. В Москве такое же соотношение?

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19.12.2018 08:29
Сергей

Тарифы в Москве:Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 6.46 руб за 1 кВт.ч
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 5.38 руб за 1 кВт.ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.92 руб за 1 кВт.ч

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19.12.2018 08:32
месный

пусть директор бгэс на пальцах обяснит с каких фигов ихние затраты на посчитать-разослать квитанции-собрать бабки занимают ажна 25% к первоначальной цене электроэнергии!? Затраты ГЭС, ТЭЦ, АЭС мы себе представить можем. Затраты бгэс ажна 25% плюслм к цене электроэнергии у производителя как-то никак не получается.
Напомню, а то щас опять про 6% начнётся байка- на генераторе 88коп стоит киловат бгэс за свои услуги добавляет 22коп что является 25% от 88.

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19.12.2018 08:34
Сергей

Ночной получается 36 % от дневного тарифа.. Значит у нас ночной должен составить. 1.41 р.

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