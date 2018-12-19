Фото: Parents.ru
Совсем скоро наступит любимый праздник и детей, и взрослых — Новый год. В России принято его отмечать широко и от души. Но порой масштабное празднование приводит к нехорошим последствиям и даже трагедиям: травмы, пожары, отравления, обморожения. Чтобы весело и без последствий проводить Старый и встретить Новый год, нужно знать правила безопасности. Эти правила напомнил начальник управления по делам ГОЧС города Барнаула Вячеслав Романов.
Во время новогодних каникул у детей будет много свободного времени, и потому спасатели просят родителей внимательнее следить за своими чадами. Тем более что у большинства взрослых также начнутся новогодние каникулы. В связи с этим родителей просят не оставлять детей одних, особенно у воды, на горках и катках — там можно получить серьезную травму. А также не позволять играть детям со спичками, чтобы не возникло пожара.
В преддверии новогодних праздников сотрудники Государственного пожарного надзора в Барнауле проводят профилактическую операцию "Новый год", в рамках которой обследуют все объекты с массовым пребыванием людей.
Организаторов предупреждают о полном запрете на использование открытого огня и пиротехники в помещениях, проверяют, свободны ли пути возможной эвакуации.
Помимо этого в школах проходят тематические уроки ОБЖ, посвященные правилам безопасности.
Прежде чем запускать фейерверк, его надо приобрести. А покупать фейерверк нужно только в специализированных магазинах. При этом необходимо убедиться в наличии сертификата соответствия у продавца.
Заранее стоит выбрать площадку для запуска фейерверка. Осмотреть ее желательно еще днем, чтобы было светло. Площадка должна быть ровной, нужно выбрать такое место, чтобы не было ветвей деревьев, линий электропередач.
Помните: запускать фейерверк рядом с жилыми домами запрещено, так как заряды могут попасть в окно, вызвать пожар или травмировать людей.
Прежде чем устанавливать, прочтите инструкцию к пиротехническому изделию. Устанавливайте его на твердую ровную поверхность и строго вертикально. Подожгите фитиль и выйдите из опасной зоны.
Для безопасности зрителям стоит расположиться с наветренной стороны на расстоянии в 15-20 метров от пусковой площадки.
Запрещено:
— Наклоняться над коробкой при запуске фейерверка;
— Направлять фейерверки на людей;
— Доверять запуск пиротехнического изделия лицам в нетрезвом состоянии;
— Подходить и поджигать повторно фейерверк, если произошла задержка в его работе. Дело в том, что изделие может сработать в любой момент.
Неважно: искусственная у вас ель или живая, ее необходимо устанавливать вдали от источника тепла и на устойчивом основании.
Важный момент: ветки ели должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков.
При выборе гирлянды или иллюминации запросите у продавца сертификат соответствия. Если сомневаетесь в качестве товара, лучше отказаться от покупки. Помните, что некачественная гирлянда может вызвать пожар.
Кроме того, при украшении ели запрещается использовать электрические гирлянды "кустарного" изготовления, а также украшать ёлку марлей и ватой, если предварительно они не были пропитаны огнезащитным составом. И еще раз проверьте: не загромождены ли у вас выходы и пути эвакуации.
Для рыбаков новогодние каникулы — это возможность посвятить несколько дней зимней рыбалке. По сообщению МЧС, лед сформировался довольно крепкий: толщиной около 20 см на Оби.
Но правила безопасности все-так соблюдать необходимо. И в первую очередь важно помнить, что на реках встречаются небезопасные места с сильным течением, где толщина льда недостаточная.
Также МЧС напоминает, что пока еще на всех водоемах пригорода категорически запрещается выезд транспорта на лед: в Барнауле оборудованных ледовых переправ нет.
Популярные и безопасные места для подледного лова в Барнауле и пригороде:
— Вдоль правого берега Оби 300-500 м вверх по течению от Нового моста;
— Вдоль левого берега 700-900 м вниз по течению от Коммунального моста;
— Вдоль левого берега в 900-1200 м вниз от ОСК-2 "Барнаульский водоканал";
— Вдоль садоводства "Обь-3" на реке Ляпихе.
В МЧС отмечают, что эти места уже проверены годами и безопасны.
По данным статистики, в новогодние праздники и каникулы чаще всего происходят пожары в частном секторе. В зоне особого риска находятся социально неблагополучные семьи. Как правило, большинство пожаров происходят по причине нарушений элементарных требований пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.
На втором месте — случаи обморожений граждан. В такие ситуации чаще всего граждане попадают в состоянии опьянения.
Значительно возрастает количество пострадавших, получивших травмы во время катания на горках, лыжах или коньках.
Помимо этого, перепады температур могут привести к увеличению аварий на коммунальных и энергетических сетях с нарушением жизнеобеспечения населения города.
Новогодние каникулы — это праздник для обычных граждан. А вот все силовые структуры в этот период будут нести дежурство в режиме повышенной готовности.
Также напоминаем телефоны, по которым нужно обращаться, если вдруг вы оказались в беде:
Пожарная охрана: 01 (101); Полиция – 02 (102); Скорая помощь: 03 (103); Аварийная служба газа: 04 (104); Единый телефон экстренных служб: 112.
По всем проблемным вопросам, связанным с нарушением жизнеобеспечения, авариями на коммунальных и энергетических сетях, звоните по телефону 299-188.
Комментарии