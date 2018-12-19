Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В конце 2018 году в сфере теплоснабжения Барнаула произошла перемена, о которой давно говорили — появилась единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Что это такое и что изменится для жителей Барнаула, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на портале Amic.ru.
ЕТО или теплоснабжающая организация — организация, которая является единственным закупщиком и продавцом тепловой энергии в зоне своей ответственности. Создание ЕТО — требование государственного законодательства в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.
В качестве ЕТО в Барнауле было выбрано структурное подразделение Сибирской генерирующей компании — АО "Барнаульская генерация".
Компанию утвердило Минэнерго РФ вместе с новой схемой теплоснабжения Барнаула. "Барнаульская генерация" стала ЕТО потому, что полностью соответствует требованиям законодательства, в том числе владеет источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и способна обеспечить надежность теплоснабжения в рамках утвержденной схемы. Также СГК обладает значительными финансовыми ресурсами, что позволит ей вкладывать инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
"Инвестиционная программа АО "Барнаульская генерация" позволит осуществить реконструкцию действующих объектов и ликвидировать локальные неэффективные котельные", — отметили в администрации краевой столицы.
Сибирская генерирующая компания — одна из крупнейших компаний в мире по размеру установленной тепловой мощности. "Барнаульская генерация" является поставщиком тепловой энергии, производимой барнаульскими ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а теперь ещё и котельными МУП "Энергетик" (об этом чуть ниже).
Кстати, предприятия СГК являются ЕТО в столице Хакасии Абакане, Назарово и Минусинске Красноярского края, Белово Кемеровской области. А всего компания работает в городах шести сибирских регионов: Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской областях, республиках Тыва и Хакасия.
Компания является единственным закупщиком и продавцом данного коммунального ресурса и обязана обеспечить теплоснабжение всем потребителями тепловой энергии в зоне ее ответственности. Иными слова, за теплые батареи и горячую воду теперь отвечает одна компания — "Барнаульская генерация".
Компания будет отвечать за надежное и качественное теплоснабжение, комбинированную выработку электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, развитие систем централизованного теплоснабжения, энергетическую эффективность и экологическую безопасность. Компания должна обеспечить прозрачность отношений между поставщиком и потребителем.
"Появление единой теплоснабжающей организации в лице АО "Барнаульская генерация" дает ряд существенных преимуществ для горожан. Одним из них является то, что население города получило единственного поставщика тепловой энергии с мощной производственной базой, профессиональным персоналом с большим опытом оперативного устранения аварий. Эти факторы позволяют гарантировать надежное и качественное теплоснабжение", — прокомментировали в администрации Барнаула.
Теперь в Барнауле в зоне ответственности АО "Барнаульская генерация" установлен единый тариф на тепло и горячую воду. Рост тарифов будет проходить как и раньше — в установленных в законе рамках.
Напомним, в 2018 году тарифы на тепло и горячую воду (по тарифу на тепло считается подогрев воды) в Барнауле поднимались два раза. Первый традиционно с 1 июля на 5,2% (для клиентов "Барнаульской генерации"). Второй на 2,67% для той же группы потребителей из-за перехода на единый тариф.
Дело в том, что долгие годы жители Барнаула платили за тепло по-разному. Производство тепла на локальных котельных дороже, в том числе и за счет физической изношенности.
Проблема высоких тарифов была особенно актуальна для жителей поселка Южный и части Центрального района города. Их обслуживало муниципальное унитарное предприятие "Энергетик", в ведении которого было 38 котельных. Жители Южного всегда жаловались на слишком высокие тарифы, их размер не покрывали даже компенсации из городского бюджета.
Теперь по закону для всех потребителей города, находящихся в зоне ответственности АО "Барнаульская генерация", должен быть единый тариф. Так, с 02.11.2018 тариф почти для всех жителей Барнаула составляет 1827 руб./Гкал. Для жителей Южного и части Центрального района произошло снижение на 41%. 25 тысяч жителей Барнаула теперь будут платить за тепло на 1000-2000 рублей меньше в зимний месяц.
Крупный частный бизнес имеет возможность привлекать кредитные средства коммерческих банков под небольшой процент для проведения финансово емких работ по модернизации и реконструкции коммуникаций и теплоисточников. Профильные компании имеют достаточные компетенции для оптимизации всего теплоэнергетического комплекса, повышения его эффективности.
Комментарии
Теперь монополист будет диктовать свои правила.
Для жителей Южного и части Центрального района произошло снижение на 41%. 25 тысяч жителей Барнаула теперь будут платить за тепло на 1000-2000 рублей меньше в зимний месяц.
А разницу раскидали на остальных жителей города?
да