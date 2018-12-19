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Что такое ЕТО и как изменится ситуация с теплоснабжением в Барнауле

, ИА "Амител"
В краевой столице теперь есть единая теплоснабжающая организация

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


В конце 2018 году в сфере теплоснабжения Барнаула произошла перемена, о которой давно говорили — появилась единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Что это такое и что изменится для жителей Барнаула, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на портале Amic.ru.

1
Что такое ЕТО?

ЕТО или теплоснабжающая организация — организация, которая является единственным закупщиком и продавцом тепловой энергии в зоне своей ответственности. Создание ЕТО — требование государственного законодательства в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

В качестве ЕТО в Барнауле было выбрано структурное подразделение Сибирской генерирующей компании — АО "Барнаульская генерация".

Компанию утвердило Минэнерго РФ вместе с новой схемой теплоснабжения Барнаула. "Барнаульская генерация" стала ЕТО потому, что полностью соответствует требованиям законодательства, в том числе владеет источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и способна обеспечить надежность теплоснабжения в рамках утвержденной схемы. Также СГК обладает значительными финансовыми ресурсами, что позволит ей вкладывать инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

"Инвестиционная программа АО "Барнаульская генерация" позволит осуществить реконструкцию действующих объектов и ликвидировать локальные неэффективные котельные", — отметили в администрации краевой столицы.

Сибирская генерирующая компания — одна из крупнейших компаний в мире по размеру установленной тепловой мощности. "Барнаульская генерация" является поставщиком тепловой энергии, производимой барнаульскими ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а теперь ещё и котельными МУП "Энергетик" (об этом чуть ниже).

Кстати, предприятия СГК являются ЕТО в столице Хакасии Абакане, Назарово и Минусинске Красноярского края, Белово Кемеровской области. А всего компания работает в городах шести сибирских регионов: Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской областях, республиках Тыва и Хакасия.

2
Что именно будет делать ЕТО?

Компания является единственным закупщиком и продавцом данного коммунального ресурса и обязана обеспечить теплоснабжение всем потребителями тепловой энергии в зоне ее ответственности. Иными слова, за теплые батареи и горячую воду теперь отвечает одна компания — "Барнаульская генерация".

Компания будет отвечать за надежное и качественное теплоснабжение, комбинированную выработку электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, развитие систем централизованного теплоснабжения, энергетическую эффективность и экологическую безопасность. Компания должна обеспечить прозрачность отношений между поставщиком и потребителем.

"Появление единой теплоснабжающей организации в лице АО "Барнаульская генерация" дает ряд существенных преимуществ для горожан. Одним из них является то, что население города получило единственного поставщика тепловой энергии с мощной производственной базой, профессиональным персоналом с большим опытом оперативного устранения аварий. Эти факторы позволяют гарантировать надежное и качественное теплоснабжение", — прокомментировали в администрации Барнаула.

3
Когда ЕТО начнет работать в Барнауле?
Работа уже началась. АО "Барнаульская генерация" официально получила статус ЕТО с 1 ноября 2018 года.
4
Как это повлияет на тарифы на тепло и горячую воду?

Теперь в Барнауле в зоне ответственности АО "Барнаульская генерация" установлен единый тариф на тепло и горячую воду. Рост тарифов будет проходить как и раньше — в установленных в законе рамках.

Напомним, в 2018 году тарифы на тепло и горячую воду (по тарифу на тепло считается подогрев воды) в Барнауле поднимались два раза. Первый традиционно с 1 июля на 5,2% (для клиентов "Барнаульской генерации"). Второй на 2,67% для той же группы потребителей из-за перехода на единый тариф.

Дело в том, что долгие годы жители Барнаула платили за тепло по-разному. Производство тепла на локальных котельных дороже, в том числе и за счет физической изношенности.

Проблема высоких тарифов была особенно актуальна для жителей поселка Южный и части Центрального района города. Их обслуживало муниципальное унитарное предприятие "Энергетик", в ведении которого было 38 котельных. Жители Южного всегда жаловались на слишком высокие тарифы, их размер не покрывали даже компенсации из городского бюджета.

Теперь по закону для всех потребителей города, находящихся в зоне ответственности АО "Барнаульская генерация", должен быть единый тариф. Так, с 02.11.2018 тариф почти для всех жителей Барнаула составляет 1827 руб./Гкал. Для жителей Южного и части Центрального района произошло снижение на 41%. 25 тысяч жителей Барнаула теперь будут платить за тепло на 1000-2000 рублей меньше в зимний месяц.

Крупный частный бизнес имеет возможность привлекать кредитные средства коммерческих банков под небольшой процент для проведения финансово емких работ по модернизации и реконструкции коммуникаций и теплоисточников. Профильные компании имеют достаточные компетенции для оптимизации всего теплоэнергетического комплекса, повышения его эффективности.

5
Зачем нужна была новая схема теплоснабжения?
Того требовало законодательство. Документ "Схема развития централизованного теплоснабжения Барнаула до 2029 года" охватывает всю систему централизованного теплоснабжения города, которая должна осуществляться из комбинированных источников выработки энергии. Со временем ТЭЦ должны заменить 19 неэффективных котельных. Это приведет к улучшению экологической ситуации в городе. Также предусмотрено строительство новых энергообъектов и тепловых сетей.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.12.2018 12:18
Злая гостья

Теперь монополист будет диктовать свои правила.

0  0
19.12.2018 12:26
- гость -

Для жителей Южного и части Центрального района произошло снижение на 41%. 25 тысяч жителей Барнаула теперь будут платить за тепло на 1000-2000 рублей меньше в зимний месяц.

А разницу раскидали на остальных жителей города?

0  0
19.12.2018 12:42
- гость -

да

0  0
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