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Как похудеть к Новому году за одну неделю

, ИА "Амител"
Рассказываем, что лучше исключить и что добавить в свой рацион, чтобы похудеть в короткие сроки

Фото: oxall.ru


Любая женщина и даже мужчина мечтают выглядеть великолепно в новогоднюю ночь или на любом другом торжестве. Поэтому вопрос о похудении перед Новым годом стоит почти также остро, как и перед пляжным сезоном.

Некоторые готовятся к торжеству за месяц или два, а вот кто-то может спохватиться лишь за неделю до Нового года. Предлагаем вам попробовать короткие предновогодние диеты, которые быстро позволят сбросить лишние килограммы.

1
Каких правил нужно придерживаться на диете?
  1. Важно понимать, что за неделю 10 килограмм сбросить невозможно. Но для того, чтобы избавиться от лишних припухлостей, в первую очередь следует исключить большое количество углеводов и вредные продукты: жареное, соленое, сладости, выпечку. Лучше употреблять в пищу белки и клетчатку: рыбу, яйца, творог. Также лучше есть много овощей и зелени: помидоры, листья салата, капусту, огурцы. Картофель и морковь лучше исключить.
  2. Пейте больше воды. Во время диеты очень важно пить много воды — около 2-2,5 литров в день. Главное, пить именно воду, без сахара и добавок.
  3. Уменьшите потребление соли. Совсем исключать из рациона соль не следует, но ее потребление можно сократить. Дело в том, что соль способно задерживать жидкость, что приводит к припухлостям.
  4. Помните о физических нагрузках. Чаще ходите пешком, делайте дома зарядку или запишитесь в тренажерный зал.
  5. Не отказывайтесь от завтрака. Если вы не завтракаете, то темпы обменных процессов в вашем организме значительно замедляются.
2
Как похудеть перед Новым годом за 7 дней?
Белковая диета — это один из способов быстро привести фигуру в порядок. Она подойдёт тем людям, у кого нет проблем с почками. Пищу следует принимать 5 раз в день.

1 день
  • сваренное вкрутую яйцо, салат из морской капусты, чай;
  • стакан молока;
  • куриный бульон, отварная рыба, чай;
  • кисломолочный продукт;
  • рис с зелёным горошком, чай.

2 день

  • стакан снежка или кефира;
  • геркулесовая каша;
  • котлеты, приготовленные на пару, салат из огурцов, несладкий чай;
  • салат из капусты и моркови;
  • тушёные овощи и молоко;

3 день

  • запечённое яблоко;
  • творожная запеканка;
  • запечённая в фольге рыба с овощами, компот;
  • салат из морской капусты;
  • салат из огурцов, помидор и болгарского перца, стакан молока.

4 день

  • варёное яйцо и ромашковый чай;
  • печёное яблоко;
  • рисовая каша, отварное мясо, чай;
  • фруктовый салат;
  • снежок.

5 день

  • овсяная каша и напиток из цикория;
  • кусочек сыра, стакан молока;
  • щи из свежей капусты и стакан молока;
  • рисовая каша с овощами;
  • отварная телятина и картофельное пюре;

6 день

  • омлет из яйца, чай;
  • свекольный салат;
  • отварной картофель с запечённой рыбой, компот;
  • кефир;
  • салат из бананов и яблок, стакан апельсинового сока.

7 день

  • чай и кусочек ржаного хлеба с сыром;
  • печёное яблоко;
  • рис с зелёным горошком, куриный бульон, чай;
  • салат из зелени и огурцов;
  • салат с отварной курицей и овощами, стакан молока.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

21.12.2018 08:46
- гость -

жесть какая то. углеводы (рис, картофельное пюре, еще и фрукты!) на ужин, да еще и сладкий снежок. Меню составлял самоучка или самозванец?

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