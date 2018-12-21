Фото: oxall.ru
Любая женщина и даже мужчина мечтают выглядеть великолепно в новогоднюю ночь или на любом другом торжестве. Поэтому вопрос о похудении перед Новым годом стоит почти также остро, как и перед пляжным сезоном.
Некоторые готовятся к торжеству за месяц или два, а вот кто-то может спохватиться лишь за неделю до Нового года. Предлагаем вам попробовать короткие предновогодние диеты, которые быстро позволят сбросить лишние килограммы.
- Важно понимать, что за неделю 10 килограмм сбросить невозможно. Но для того, чтобы избавиться от лишних припухлостей, в первую очередь следует исключить большое количество углеводов и вредные продукты: жареное, соленое, сладости, выпечку. Лучше употреблять в пищу белки и клетчатку: рыбу, яйца, творог. Также лучше есть много овощей и зелени: помидоры, листья салата, капусту, огурцы. Картофель и морковь лучше исключить.
- Пейте больше воды. Во время диеты очень важно пить много воды — около 2-2,5 литров в день. Главное, пить именно воду, без сахара и добавок.
- Уменьшите потребление соли. Совсем исключать из рациона соль не следует, но ее потребление можно сократить. Дело в том, что соль способно задерживать жидкость, что приводит к припухлостям.
- Помните о физических нагрузках. Чаще ходите пешком, делайте дома зарядку или запишитесь в тренажерный зал.
- Не отказывайтесь от завтрака. Если вы не завтракаете, то темпы обменных процессов в вашем организме значительно замедляются.
1 день
- сваренное вкрутую яйцо, салат из морской капусты, чай;
- стакан молока;
- куриный бульон, отварная рыба, чай;
- кисломолочный продукт;
- рис с зелёным горошком, чай.
2 день
- стакан снежка или кефира;
- геркулесовая каша;
- котлеты, приготовленные на пару, салат из огурцов, несладкий чай;
- салат из капусты и моркови;
- тушёные овощи и молоко;
3 день
- запечённое яблоко;
- творожная запеканка;
- запечённая в фольге рыба с овощами, компот;
- салат из морской капусты;
- салат из огурцов, помидор и болгарского перца, стакан молока.
4 день
- варёное яйцо и ромашковый чай;
- печёное яблоко;
- рисовая каша, отварное мясо, чай;
- фруктовый салат;
- снежок.
5 день
- овсяная каша и напиток из цикория;
- кусочек сыра, стакан молока;
- щи из свежей капусты и стакан молока;
- рисовая каша с овощами;
- отварная телятина и картофельное пюре;
6 день
- омлет из яйца, чай;
- свекольный салат;
- отварной картофель с запечённой рыбой, компот;
- кефир;
- салат из бананов и яблок, стакан апельсинового сока.
7 день
- чай и кусочек ржаного хлеба с сыром;
- печёное яблоко;
- рис с зелёным горошком, куриный бульон, чай;
- салат из зелени и огурцов;
- салат с отварной курицей и овощами, стакан молока.
Комментарии
жесть какая то. углеводы (рис, картофельное пюре, еще и фрукты!) на ужин, да еще и сладкий снежок. Меню составлял самоучка или самозванец?