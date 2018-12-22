Почему для нежилого помещения ОДН начисляется по коммерческому тарифу

Фото: mybig.ru
"Я собственник небольшого нежилого помещения в многоквартирном доме. Плата за электроэнергию мне начисляется исходя из коммерческих тарифов. Плюс еще и технологические потери. Но мне так же начисляется ОДН. То есть я плачу за свет в подъезде, за питание лифтов и т.д. тоже по коммерческим тарифам. Почему тариф для меня по ОДН выставляется коммерческий а не как всем жильцам многоквартирного дома? Я такое же физическое лицо как и все остальные собственники в данном доме. Но плачу по тарифам в два раза больше.
И второй вопрос: на основании Федерального закона №307-ФЗ от 03.11.2015 пеня собственникам помещений в многоквартирных домах (МКД), именно всех помещений в МКД а не только жилых, с 1 по 30 день не начисляется. А начисляется только с с 31 дня. Почему же пеню начисляют с 1 дня, и даже более того с минус 31 дня , то есть за не внесение предоплаты за текущий месяц, то есть как юридическим лицам и ИП?" ,- возмущается читатель Amic.ru Вадим.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Добрый день, уважаемый Вадим. Несмотря на то, что вы являетесь собственником (физическим лицом) нежилого помещения это не дает вам оснований для причисления себя к категории населения. Принципиальным моментом здесь выступает тот факт, что жильцы многоквартирного дома используют свои помещения для проживания, в то время, как вы в нем ведете коммерческую деятельность. По этой логике вам начисляют тариф и рассчитывают ОДН. Подробнее с методикой расчетов вы можете ознакомиться в Постановление Правительства РФ N 354. Так же законодательство распространяет на вас методику начисления пени, как для всех прочих юридических лиц – с первого дня просрочки, а за неоплаченный аванс, вам могут прервать энергоснабжение. При этом стоит понимать, что многое в расчете пени будет зависеть от условий вашего договора энергоснабжения. Поэтому и ОДН вам начисляется закономерно по коммерческому тарифу, и пени вам рассчитывают согласно действующему законодательству.
* Вопрос поступил в рамках одной из онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые проходят на портале Amic.ru. Со всеми вопросами горожан и ответами специалистов, вы можете ознакомиться в рубрике "онлайн-конференции".
Комментарии