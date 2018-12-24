"Уезжаю в продолжительную командировку, можно ли заплатить за свет авансом, заранее на пару месяцев вперед?" — интересуется жительница Барнаула Дарья. Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на сайте Amic.ru.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"Безусловно, вы можете оплатить свет авансом. Никаких проблем и начислений пени за этим последовать не должно, если вы возьмете за основу сумму последнего платежа и оплатите ее в двойном размере. Это компенсирует расход электрической энергии за время вашего двухмесячного отсутствия. В случае, если вы уезжаете более чем на три месяца, вам или вашим близким, которые остались в доме в ваше отсутствие, все же потребуется передать показания счетчика для корректного начисления в квитанциях."
Комментарии
а смывсл ??? счета выставляют ежемесячно .... тарифы в счетах меняются. если бы оплатил и тариф зафиксировался тогда да .....
Родственники так оплатили на полгода вперёд, а через пару месяцев была проверка показаний и их обвинили в сматывании показаний счётчика