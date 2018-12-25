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"Скажите, пожалуйста, кто должен следить за электропроводкой в доме? В управляющей компании утверждают, что с ней все в порядке. Но дому больше 50-ти лет, и она постоянно выходит из строя. Если в квартире еще можно заменить за свой счет проводку, то в подъезде даже страшно лампочку вворачивать. Какая организация может проверить состояние проводки и куда обращаться?" — обратился в редакцию ИА "Амител" читатель Сергей.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
"Ответственность за содержание дома, в том числе за состояние электропроводки, несет управляющая компания. В случае, если внутридомовая проводка визуально выглядит ненадлежащим образом, вы можете написать жалобу в жилищную инспекцию на действия-бездействие вашей управляющей компании.
Тем не менее, решение о диагностике и проведении ремонта должно быть принято на общем собрании жильцов. Это связано с финансовой стороной вопроса, поскольку затраты на мероприятия по замене электропроводки не входят в плату за текущее содержание жилья и на них потребуются дополнительные денежные взносы. Замену внутридомовой проводки вы можете также включить в состав мероприятий по капитальному ремонту дома. Услуги диагностики вам окажет любая энергосервисная компания".
* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале ИА "Амител" . Ознакомиться со всеми вопросами и ответами специалистов вы можете в нашей рубрике "онлайн-конференции".
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