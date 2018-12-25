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Новый год – особенный, волшебный праздник. Говорят, если в это время загадать желание, то оно обязательно сбудется. Даже самые заядлые скептики под бой курантов украдкой просят, чтобы сбылись их самые сокровенные мечты. Но желание нужно еще правильно загадать. Барнаульский астролог Вера Топчеева дала несколько советов, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось.
Конечно же, можно загадать желание традиционным способом – под бой курантов, нашептывая желаемое над бокалом с шампанским, или во время боя курантов напишите ваше желание на листке, бумагу с написанным подожгите, остатки пепла бросаете в бокал с шампанским (если не употребляете спиртное, можно сделать это со стаканом сока, лимонада или простой воды), после чего выпиваете все до дна.
Можно записать пожелания на маленьких бумажных листочках, свернуть в трубочку и поместить в воздушные шары, а затем отпускать их ввысь, поближе к небесам, или использовать для этого воздушные фонарики.
А можно записки желаний сжечь в пламени праздничной свечи, представляя свои мечты уже осуществленными.
Хороша и карта желаний – лист ватмана с наклеенными картинками тех вещей, ситуаций и возможностей, которые хотели бы получить в наступающем году. Это творение будет радовать вас каждое утро, наполняя позитивными мыслями и притягивая события в вашу жизнь.
А можете придумать свой ритуал, в данном случае, важнее ваши намерения и действия на пути к заветным желаниям, и даже звезды будут благоволить вам с небес.
По словам Веры Топчеевой, солнце в знаке Козерога способствует четкому формированию желаний, достижению профессиональных и личных целей, настрою на успехи укреплению репутации.
"Личностные устремления поддержит и Луна в знаке Скорпиона, усиливая магическую составляющую, наполняя упорством, терпением и харизмой. Нептун в знаке Рыб привнесет в этот небесный хоровод творческое начало, интуитивное восприятие и романтические нотки", — говорит астролог.
Кроме того, она подчеркнула, что наступающий 2019 год находится под покровительством желтого земляного кабана. Так как хозяин года ассоциируется с богатством, изобилием и щедростью, то и встречать 2019 год лучше с накрытыми столами, полными вкусных сытных яств, фруктов и орехов, в веселой компании родных и близких друзей. Строки из песни, про новогодние игрушки, свечи и хлопушки, и как весёлые зверюшки завели весёлый хоровод, придутся очень кстати, Кабанчик любит и поесть, и похрюкать от удовольствия, поэтому в новогоднюю ночь приветствуются шутки, смех, забавные розыгрыши, подарки от души.
Чтобы вам весь год сопутствовали благополучие и удача, поместите символическую золотую свинку в центре стола или на самом видном месте на елке, предпочтительнее, если эта свинка будет сделана своими руками из золотой фольги и с творческим вдохновением! Золотые и красные шары, серебристый дождь и мишура, яркие игрушки и сияющие гирлянды порадуют хрюшку. Украшения из шишек, елочных веточек и желудей, декорации из мандаринов, мишуры и свечей украсят ваш дом и создадут праздничное настроение. Привлекайте к созданию праздника и волшебства детей, они помогут вам в творческих выдумках и создании оригинальных украшений. Та же свинка-копилка, сделанная своими руками, будет способствовать денежным накоплениям и наполнять пространство дома энергиями изобилия и процветания.
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