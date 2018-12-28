Пятница, 28 Декабрь, 13:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,88
€ 78,39
263542
Обь
34см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Вопрос дня



Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 9 января

, ИА "Амител"
Рассказываем о самых интересных событиях, которые произойдут в эти дни в Барнауле

Фото: vk.com/parksporta


Совсем скоро нас ждут долгожданные длительные выходные — целых 10 дней. Чтобы каникулы запомнились надолго — лучше не сидеть дома, а сходить на различные мероприятия, которые пройдут в Барнауле. Amic.ru предлагает вам подборку самых интересных событий, которые пройдут на новогодних каникулах в краевой столице.

1
1 января

Фото: vk.com/parksporta

1 января в 10:00 состоится "Трезвая пробежка", в которой могут принять участие все желающие. Стартует пробежка возле Александро-Невского Собора на ул. Антона Петрова, 211. Продлится она 50 минут. Протяженность маршрута — 2 километра. Во время пробежки будут остановки для разминки. Организатором мероприятия является Молодежный отдел Барнаульской епархии.

1 января в Парке спорта имени Алексея Смертина стартует программа "Стань фигуристом за 7 дней". В течение недели с 13:00 до 14:00 тренеры клуба "Сибирский лед" будут давать бесплатные мастер-классы, на которых любой желающий сможет научиться уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Адрес: ул. Энтузиастов, 12В.

Также в новогодние каникулы в Парке спорта самых юных посетителей катка будут развлекать аниматоры. Детскую анимационную программу можно будет посетить с 12:00 до 15:00 с 1 по 7 января.

Все новогодние каникулы до 13 января в ТРЦ "Арена" будет работать выставка космических приключений "Твой космос" (0+). Это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более 1000 метров. На ее территории расположилось около 30 индивидуальных экспонатов. Посетители выставки смогут почувствовать себя космонавтами, примерить скафандр, прикоснуться к молнии и многое другое.

Также в "Арене" будет работать еще одна выставка "RoboStars". Это интерактивное шоу роботов-звезд для всей семьи. Посетителей ждет встреча с харизматичными персонажами из мира роботов, увлекательные шоу, представления и образовательная программа.

2
2 января

Фото: vk.com/zoo_22

2 января в барнаульском зоопарке пройдет новогодний праздник. В зоопарке обещают гостям веселье, смех, танцы, песни, а также горячий вкусный чай с печеньем. Начало в 12:00.

Со 2 по 6 января в театре драмы имени Шукшина каждый день будут показывать новогоднюю сказку "Двенадцать месяцев".

3
3 января
Фото: darim.info

С 3 по 5 января в Барнауле будет выступать новосибирский цирк с новогодней развлекательной программой. Все, кто решит посетить выступление, смогут познакомиться с дрессированными животными: гигантскими и карликовыми пуделями, черно-бурыми и рыжими лисами, макакой Мики, питоном-альбиносом, декоративным кроликом Колобком. Также в программе — жонглирование, диаболо, балебанс, волшебник-иллюзионист, китайские тарелочки, эквилибр, хлысты и много другое. Продолжительность представления — 1 час 10 минут. Состоятся выступления в ДК "Сибэнергомаш". Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.

Также 3 января можно посетить мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в Алтайском государственном краеведческом музее. Начало — в 14:00. А в Государственном художественном музее покажут, как изготовить сувенир из войлока. Начало в 12:00.

В ГМИЛИКА будет представлена целая программа выходного дня для всех желающих семей, а также музейный праздник для детей и взрослых и просветительная программа. Начнется праздник в 13:00, а закончится — в 17:00.

А те, кто хочет погрузиться в новогоднюю атмосферу с помощью кинематографа, могут сходить на показ анимационных фильмов для детей "12 месяцев" (6+) и "Новогодняя ночь" (0+). Показ будет идти 3 и 4 января в кинотеатре "Премьера".

4
4 января

4 января в Государственном художественном музее пройдет мультимедийное занятие об истории елочной игрушки. Начало в 12:00.

В краеведческом музее состоится музейная программа, в которой расскажут о приметах зимы и особенностях животного мира в период Новогодья. Начало в 13:00. А в 14:00 здесь проведут необычную экспедицию по новогодним традициям. Также в 14:00 в музее пройдет мультимедийная программа "Новый год на фронте и в тылу".

5
5 января

Фото: teatr-skazka.com

В библиотеке имени Шишкова в 12:00 стартует 3-й фестиваль бардовской песни.

В ГМИЛИКА пройдет несколько новогодних мастер-классов: всех желающих научат делать рождественского ангела и Вифлеемскую звезду. Мастер-классы можно посетить и 6 января.

В театре кукол Сказка покажут спектакль "Новогоднее путешествие Емели" (3+). Начало в 11:00.

В концертном зале "Сибирь" состоится концертная программа "Рождественские встречи" с участием финалистов четырех сезонов телепроекта "Поверь в себя" в сопровождении оркестра "Сибирь". Начало в 17:00. Программу покажут и 6 января.

6
6 января

Фото: philharmonia-barnaul.com

В этот день в Барнауле продолжатся новогодние мастер-классы. В краеведческом музее покажут, как изготовить открытку "Рождественская сказка". Начало в 12:00. Также здесь научат делать рождественского ангела. Начало в 13:00. А в 14:00 в музее пройдет мастер-класс по изготовлению символа Нового года.

В художественном музее пройдет мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки ангела. Начало в 12:00.

В филармонии в этот день состоятся сразу два представления. Хореографическую сказку "Конек-горбунок" по произведению Петра Ершова покажут в 11:00 и в 14:00. Показы сказки будут идти с 3 по 7 января.

В 18:00 в филармонии представят сказку "Серебряное копытце". Это один из самых лирических сказов Павла Бажова, основанный на уральском фольклоре.

7
7 января

Если вы захотите отвлечься от новогодней атмосферы, то можете посетить выставку натуральных янтарных инклюзов "Доисторические насекомые в янтаре". Посетители выставки увидят редкие янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад. Выставку можно посетить в любой день длинных праздничных выходных, она будет работать до 17 марта.

Также в этот день можно посмотреть спектакль "Алладин" (0+) в Государственном музыкальном театре. Кстати, показывать эту постановку будут ежедневно со 2 по 8 января.

8
8 января

Фото: altdrama.ru

В последний день продолжительных выходных можно посетить Молодежный театр Алтая. Здесь будут показывать музыкальный спектакль "Синдбад-Мореход" (6+) по мотивам восточных сказок "Тысяча и одна ночь". Начало в 12:00. Вечером в театре покажут спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), начало в 15:00.

В театре драмы имени Шукшина покажут комедию "Два ангела, четыре человека" (16+). Начало в 17:30.

9
И еще
Фото: artfile.me
Также на новогодних выходных вы можете покататься на коньках. Адреса катков, их телефоны, стоимость проката коньков вы можете посмотреть в нашей инфографике здесь.

Вы можете скрасить свои выходные еще одним видом спорта — катанием на лыжах. Со списком лыжных баз Барнаула вы можете также ознакомиться в нашей инфографике по этой ссылке.

А если вы хотите выбраться за город и провести время на склоне — можете ознакомиться с нашей подборкой горнолыжных комплексов, где можно покататься на сноуборде и горных лыжах. Список горнолыжек вы можете посмотреть здесь.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:52
Скандал с декларациями депутатов Барнаула прокомментировали в правительстве 0
13:34
Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 9 января 0
13:22
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильник 6
13:11
Ночную парковку запретили на участке улицы Юрина в Барнауле 0
13:05
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными 2
12:54
"Мороза звери не боятся, если сытые": Алтайлес кормит лесных зверей 1
12:51
Врио ректора АлтГУ рассказал о судьбе нового корпуса рядом с Дворцом спорта 5
12:33
Более 1000 нарушений закона о безопасности движения нашли на дорогах Алтая 0
12:23
Пригожин лишился контракта на обслуживание новогоднего приема в Кремле 4
12:12
КамАЗ влетел в автобус на буксире в Алтайском крае: подробности 2
12:05
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года 1
11:47
ДТП с 10 пострадавшими в Алтайском крае: прокуратура начала проверку 1
11:31
Президент дал губернатору Томенко руководить аграрной группой в Госсовете 0
11:22
СМИ: концерт Пугачевой на корпоративе стоит дороже выступления Шнурова 2
11:15
Барнаульского школьника-наркодилера на три года отправили в колонию 2
11:04
Минтранс намерен поддержать ужесточение скоростного режима 2
10:53
Пьяный барнаулец понял, что не дойдет домой, и забрался в чужое жилище 2
10:32
Спецрасписание для общественного транспорта введут в Барнауле на праздники 5
10:21
Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов 10
10:11
Не уступил дорогу: названа причина ДТП с 10 пострадавшими на Алтае 1
10:03
СМИ: из Новосибирска в Москву улетел самолет с загоревшимся двигателем 7
09:50
Врио ректора АлтГУ рассказал, как вуз прожил первый год в качестве опорного 4
09:41
Восемь детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
09:34
Пенсионеру-мему из Бийска подарили новогоднюю елку и 25 тысяч рублей 1
09:23
Роскомнадзор назвал топ-10 популярных у интернет-пиратов российских фильмов 9
09:17
Молодой мужчина на Алтае идет под суд за смертельное избиение своего брата 0
09:03
КамАЗ протаранил автобус на трассе в Алтайском крае 0
08:57
Песков пошутил о "побеге" с президентского приема ради шоу Навки 0
08:41
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной 8
08:21
Путин подписал закон об отмене национального роуминга 1
08:17
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками 17
08:06
Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением 18
07:50
Алтайский министр спорта объяснил, почему он завел Instagram 0
07:34
Предновогодняя распродажа в Charity Market: качество может быть недорогим 0
07:22
Что изменится в жизни россиян с 2019 года 5
07:19
Не руби сплеча: мнения по ужесточению работы в ленточных борах Алтая 11
07:03
Коттедж с бассейном, сауной и камином продают в Барнауле за 18 млн рублей 10
06:48
Пенсионная реформа, повышение НДС и экстремисты: обсуждаемые темы 2018 года 0
06:32
Дикие и смешные фотографии с новогодних корпоративов 7
06:17
Уже не -30: долгожданное потепление началось в Алтайском крае 0
06:01
Барнаул-2018: главные фотографии года от Amic.ru 2
05:12
Следователи возбудили дело после взрыва гранаты в Хабаровске 2
04:12
Турция введет налог на безопасность для туристов с 1 января 2019 года 0
03:08
Неизвестные атаковали церковь в Вене 2
02:12
Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января 2
01:11
Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве 4
00:09
Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 1
23:53
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта "Миротворец" 2
23:39
Скончался "российский голос" Сталлоне и Гибсона, актер Дмитрий Матвеев 2
23:22
ФСИН пообещала заключенным на Новый год овощную икру и добрые фильмы 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.