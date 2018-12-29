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С таким неприятным явлением, как похмелье, в своей жизни сталкивались многие. А в Новый год и продолжительные праздничные каникулы шанс столкнуться с похмельем возрастает в разы. Главный врач клиники Корсакова, нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik дал советы, как не испортить праздник похмельем и какие напитки лучше пить, чтобы этот праздник запомнился вам только с позитивной стороны.
По мнению нарколога, лучше всего пить чистые алкогольные напитки, без красителей и газов.
"Из алкогольных напитков лучше принимать более чистые алкогольные напитки, без красителей. Если шампанское, то это — брют, менее токсичный вид шампанского, потому что сладость, которая содержится в некоторых сортах шампанского или в крепленых сортах вина, продляет опьянение. Газики, газированные напитки ускоряют опьянение. Подогретые напитки тоже ускоряют опьянение", — советует Казанцев.
Нарколог настоятельно не рекомендует похмеляться.
"Любой алкогольный напиток — поленья в затухающий костер. Только симптоматическое лечение. Если головная боль — это спазмолитик, если повышенное давление — препарат для снижения давления. Обязательно большое количество воды, препараты, которые применяются при отравлениях. Если нет проблем с желудком — жаропонижающие, если тошнит — противорвотные. Горячий супчик не повредит. Обязательно прогулка на свежем воздухе. И не надо физических нагрузок, не надо резко заниматься спортом, баню тоже не рекомендую", — сказал врач.
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