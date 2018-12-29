Фото: vk.com/barntram
Барнаульская администрация опубликовала информацию о том, как будет работать общественный транспорт в новогодние и рождественские праздничные дни. Рассказываем вам, как часто будут ходить автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы в новогодние каникулы.
В ночь празднования Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:
- от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл. "Свободы" – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст."Докучаево";
- от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора в 01.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
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