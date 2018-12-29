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Очень часто в праздники происходит большое количество происшествий, аварий, порывов. Зачастую люди не знают, в какую службу обратиться и по какому номеру звонить. Чтобы барнаульцам не пришлось в панике искать нужные номера телефонов, публикуем их в нашем справочнике.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации барнаульцы могут звонить по номеру (3852) 29-91-99. В случае возникновения коммунальной аварии — по номеру (3852) 29-91-88.
Номера телефонов оперативных служб:
Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101); полиция — 02; скорая помощь — 03; аварийная газовая служба — 04; аварийная газовая служба (природный газ) — (3852) 43-55-55; "Единый телефон доверия" ГУ МЧС России по Алтайскому краю — (3852) 65-82-19; экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район — (3852) 62-56-95;
- Индустриальный район — (3852) 47-51-83;
- Ленинский район — (3852) 54-44-49;
- Октябрьский район — (3852) 24-74-98;
- Центральный район — (3852) 63-08-25.
Если у вас в доме отключили воду, то звоните в аварийную Барнаульского Водоканала — (3852) 28-22-00.
Если у вас в доме погас свет: аварийная Барнаульской горэлектросети — (3852) 29-91-88, (3852) 38-06-16.
Если у вас возникли проблемы с отоплением или горячим водоснабжением: аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) — (3852) 59-97-10.
По вопросам уборки снега с улиц обращайтесь в центральную диспетчерскую МБУ "Автодорстрой" Барнаула — (3852) 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).
По вопросам вывоза бытовых отходов звоните в диспетчерскую ООО "Эко-Комплекс" — (3852) 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).
По вопросам работы транспорта в Барнауле можете обращаться по следующим номерам:
- Дежурная часть ГИБДД г. Барнаула — (3852) 39-35-86;
- Аварийный комиссариат — 88007000070;
- Барнаульский автовокзал (единая справочная) — (3852) 61-79-79;
- Железнодорожный вокзал — 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный);
- Аэропорт Барнаула — (3852) 54-30-09;
- Центральная диспетчерская служба МУП "Горэлектротранс" (движение общественного электрического транспорта) — (3852) 46-99-86;
- Диспетчерская служба МУП "Центртранс" (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) — (3852) 717-820, (3852) 558-866.
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