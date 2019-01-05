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Волшебно и таинственно: когда святки в 2019 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, когда начинаются и заканчиваются святки, а также о том, что принято делать в эти дни

Фото: 5s1.ru


Святки — это дни, наполненные весельем, ощущением праздника, а также волшебства и таинственности. Рассказываем вам, как принято праздновать святки, а также когда они начинаются и заканчиваются. 

1

Когда в 2019 году начнутся и закончатся святки?

Святые дни или святки начинаются с приходом сумерек и появлением в небе первой звезды 6 января. Длятся святки 12 дней – до 19 января, праздника Крещения Господня.

2

Как празднуются святки?

В старые времена святки делились следующим образом: первая неделя называлась "святой", вторая – "страшной". Люди верили, что это время перехода – когда старый год уже закончился, а новый еще не начался. Считалось, что на землю приходят духи умерших, и не только их – в некоторых местах Руси бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертами могли порадоваться Рождеству.

Начинались святочные дни с зажигания большого костра, посвященного божеству восточных славян Коляде. В ночь на праздник Коляды славяне разжигали огромные костры, и они должны были гореть ровно двенадцать дней. Костры окружали нарядные молодые люди, они водили вокруг них хороводы, рассказывали сказки, задавали друг другу загадки, пели и веселились, прыгали через пламя, скатывали с горы подожженное колесо.

Также в ночь перед Рождеством было принято колядовать.  Молодежь и дети переодевались и наряжались, несли в руках рождественскую звезду и ходили по домам. Колядующие заходили на порог дома, пели хозяевам песни, желали добра. За это им вручались сладости или деньги. Если колядующих не одаривали, то считалось, что в этом доме весь год не будет дохода. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.

3

Каковы традиции святок?

Отмечать святки начали еще с древних времен. Работать в эти святочные дни запрещалось. Обычно во время святок было принято навещать близких. Также в эти дни особое внимание оказывалось бедным, обделенным и нищим.

Одним из самых важных моментов в праздновании святок считалась семейная трапеза. Завершением святок была подготовка к Крещению. Мужчины шли на водоемы и делали в них прорубь для омовения.

В дни Святок было принято гадать, узнавать судьбу урожая, семьи, дома. Конечно, возможность подглядеть свое будущее не могла не вызывать живого интереса у девушек, поэтому они, традиционно, гадали на суженого. До сих пор многие молодые особы не прочь погадать в ночь перед Крещением.

Также считалось, что до церковного нового года — 14 января — нельзя выметать мусор из дома. После его собирали и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем и ссор. Также во второй половине праздника люди освящали свое жилище.

4

Какие есть приметы на святки?

Со святочными днями было связано много примет. Говорили, что если день на Рождество будет теплый без мороза, то весну стоит ждать холодную. Тех, кто грешит работой в Святки накажет бог: плетущего лапти – больным скотом, шьющего одежду — слепым скотом, изготавливающего коромысла и полозья для саней – бесплодным скотом. Конечно, основную работу по дому люди выполняли, но в рамках дозволенного святочными традициями.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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