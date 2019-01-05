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Святки — это дни, наполненные весельем, ощущением праздника, а также волшебства и таинственности. Рассказываем вам, как принято праздновать святки, а также когда они начинаются и заканчиваются.
Когда в 2019 году начнутся и закончатся святки?
Святые дни или святки начинаются с приходом сумерек и появлением в небе первой звезды 6 января. Длятся святки 12 дней – до 19 января, праздника Крещения Господня.
Как празднуются святки?
В старые времена святки делились следующим образом: первая неделя называлась "святой", вторая – "страшной". Люди верили, что это время перехода – когда старый год уже закончился, а новый еще не начался. Считалось, что на землю приходят духи умерших, и не только их – в некоторых местах Руси бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертами могли порадоваться Рождеству.
Начинались святочные дни с зажигания большого костра, посвященного божеству восточных славян Коляде. В ночь на праздник Коляды славяне разжигали огромные костры, и они должны были гореть ровно двенадцать дней. Костры окружали нарядные молодые люди, они водили вокруг них хороводы, рассказывали сказки, задавали друг другу загадки, пели и веселились, прыгали через пламя, скатывали с горы подожженное колесо.
Также в ночь перед Рождеством было принято колядовать. Молодежь и дети переодевались и наряжались, несли в руках рождественскую звезду и ходили по домам. Колядующие заходили на порог дома, пели хозяевам песни, желали добра. За это им вручались сладости или деньги. Если колядующих не одаривали, то считалось, что в этом доме весь год не будет дохода. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.
Каковы традиции святок?
Отмечать святки начали еще с древних времен. Работать в эти святочные дни запрещалось. Обычно во время святок было принято навещать близких. Также в эти дни особое внимание оказывалось бедным, обделенным и нищим.
Одним из самых важных моментов в праздновании святок считалась семейная трапеза. Завершением святок была подготовка к Крещению. Мужчины шли на водоемы и делали в них прорубь для омовения.
В дни Святок было принято гадать, узнавать судьбу урожая, семьи, дома. Конечно, возможность подглядеть свое будущее не могла не вызывать живого интереса у девушек, поэтому они, традиционно, гадали на суженого. До сих пор многие молодые особы не прочь погадать в ночь перед Крещением.
Также считалось, что до церковного нового года — 14 января — нельзя выметать мусор из дома. После его собирали и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем и ссор. Также во второй половине праздника люди освящали свое жилище.
Какие есть приметы на святки?
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