Когда и как правильно выбрасывать елку после нового года

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После праздников в любой семье возникает дилемма: когда выбрасывать новогоднюю елку. Мы собрали несколько основных правил, когда и как правильно это делать.
Когда стоит выбрасывать елку после Нового года?
Когда кончики веток становятся коричневыми. Считается, что ель или сосна накопили отрицательную энергию, которая могла прийти с большим количеством гостей; каждый день с елки падают игрушки, пока никого нет в комнате. Так избавляйтесь от дерева, когда происходит расслоение ствола. Однако самое простое правило: отпраздновали старый Новый год и можно смело избавляться от "зеленой".
Как правильно выбрасывать елку?
Искусственное дерево разобрать не составит проблем. С натуральной есть несколько правил: от остатка иголок на полу поможет управиться пылесос, но если у вас ковёр, то сделать это лучше сразу же, дабы избежать запутывания иголочек в ворсе. Если пылесоса нет, то вам поможет скотч и губка: прикрепите ленту липкой стороной наружу и "пройдитесь" по периметру сбора "урожая".
Некоторые обрезают ветки, чтобы упаковать их и минимизировать количество опавших иголок. Хороший совет – замотать лесную фею пищевой пленкой или полиэтиленом. Это и надежно, и быстро, и дешево.
Куда выбрасывать?
Чаще всего просто в мусорный бак и надеться, что ее вывезут на полигон ТБО. В Барнауле в этом году в очередной раз организовали акцию "Елки, палки, пять бизонов" по сбору новогодних елок. Пройдет она в два этапа: 13 января и с 18 по 20 января. Ее можно сдать в ТРЦ "Гулливер Парк", ТРЦ "Юность", ул.Балтийская, 53, ЖК "Времена года", площадь Народная, ТРЦ "Огни".
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