В 2019 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. А в связи с тем, что в 2019 году сразу несколько праздничных дней совпадают с выходными, правительство России приняло постановление "О переносе выходных дней в 2019 году". Рассказываем, когда и сколько россияне будут отдыхать в наступившем году.
В соответствии с подписанным постановлением в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.
Таким образом, если не учитывать новогодние каникулы, на праздники в 2019 жители страны отдыхают следующим образом:
- 22 февраля — сокращенный рабочий день;
- 23 февраля — выходной день;
- 24 февраля — выходной день;
- 7 марта — сокращенный рабочий день;
- 8 марта — выходной день;
- 9 марта — выходной день;
- 10 марта — выходной день;
- 30 апреля — сокращенный рабочий день;
- 1 мая — выходной день;
- 2 мая — выходной день;
- 3 мая — выходной день;
- 4 мая — выходной день;
- 5 мая — выходной день;
- 8 мая — сокращенный рабочий день;
- 9 мая — выходной день;
- 10 мая — выходной день;
- 11 мая — выходной день;
- 12 мая — выходной день;
- 11 июня — сокращенный рабочий день;
- 12 июня — выходной;
- 2 ноября — выходной день;
- 3 ноября — выходной день;
- 4 ноября — выходной день;
- 31 декабря — сокращенный рабочий день.
Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трёхдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, четырёхдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, трёхдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днём народного единства.
Комментарии
Амик, спасибо, что понимаете, о чем думают россияне в первый рабочий день после 10-дневных каникул))