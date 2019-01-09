Среда, 9 Январь, 17:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
281359
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Вопрос дня



Как россияне будут отдыхать в 2019 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, как будем отдыхать на праздники в 2019 году без учета уже прошедших новогодних каникул


В 2019 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. А в связи с тем, что в 2019 году сразу несколько праздничных дней совпадают с выходными, правительство России приняло постановление "О переносе выходных дней в 2019 году". Рассказываем, когда и сколько россияне будут отдыхать в наступившем году.

В соответствии с подписанным постановлением в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, если не учитывать новогодние каникулы, на праздники в 2019 жители страны отдыхают следующим образом:

  • 22 февраля — сокращенный рабочий день;
  • 23 февраля — выходной день;
  • 24 февраля — выходной день;
  • 7 марта — сокращенный рабочий день;
  • 8 марта — выходной день;
  • 9 марта — выходной день;
  • 10 марта — выходной день;
  • 30 апреля — сокращенный рабочий день;
  • 1 мая — выходной день;
  • 2 мая — выходной день;
  • 3 мая — выходной день;
  • 4 мая — выходной день;
  • 5 мая — выходной день;
  • 8 мая — сокращенный рабочий день;
  • 9 мая — выходной день;
  • 10 мая — выходной день;
  • 11 мая — выходной день;
  • 12 мая — выходной день;
  • 11 июня — сокращенный рабочий день;
  • 12 июня — выходной;
  • 2 ноября — выходной день;
  • 3 ноября — выходной день;
  • 4 ноября — выходной день;
  • 31 декабря — сокращенный рабочий день.

Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трёхдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, четырёхдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, трёхдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днём народного единства.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.01.2019 17:14
- гость -

Амик, спасибо, что понимаете, о чем думают россияне в первый рабочий день после 10-дневных каникул))

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:23
Сделавших елку из хлеба россиян предложили отправить в блокадный Ленинград 0
17:12
Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево" 1
17:02
Вагоны с водкой и железной рудой перевернулись под Оренбургом 0
16:49
Как россияне будут отдыхать в 2019 году 1
16:37
Допуск только по билетам: на барнаульском автовокзале установят турникеты 3
16:24
Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января 2
16:16
Сказочный Алтай с высоты птичьего полета 0
16:03
Жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой 1
15:51
Киргизский милиционер одним из первых нарушил запрет на плевки в обществе 2
15:35
Всем спасибо: глава Барнаула оценил, как город пережил новогодние праздники 0
15:24
Как изменились тарифы на ОСАГО в России 3
15:12
Барнаульца с криминальным прошлым судят за смертельное избиение у пивбара 0
15:04
Российскому хоккеисту пообещали пожизненный запас водки за контракт с НХЛ 1
14:48
Машинист-инструктор на Алтае идет под суд за массовый сбор взяток 0
14:33
Когда россиян ждут новые длинные праздники в 2019 году 2
14:23
Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске 1
14:11
Новогоднее настроение: когда в Барнауле разберут главный снежный городок 0
14:03
Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой" 3
13:49
Золото и глубокие вырезы: невероятные наряды премии "Золотой глобус" — 2019 1
13:34
Топилин поведал о грядущем повышении зарплат, но сроки и размеры не назвал 2
13:22
Дима Билан предложил ввести цензуру на музыку, чтобы не свалиться в "треш" 4
13:13
Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты 0
13:01
Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные 1
12:51
Ребенок погиб в Алтайском крае от отравления газом из баллона 2
12:42
Мошенник под личиной работника банка украл у жительницы Барнаула 60 тысяч 1
12:27
17-летняя студентка замерзла насмерть рядом с кафе в Бурятии 8
12:18
Человек в костюме медведя помог грейдеру убрать снег в центре Новосибирска 0
12:03
Жена тульского экс-губернатора продает квартиру с прислугой за 2 млрд руб. 18
11:48
Пешехода сбили на "зебре" в центре Рубцовска 0
11:33
Трагические даты во времена Путина заклеили в парке "Россия — моя история" 8
11:25
Резкое похолодание ударит по Алтаю в самую короткую рабочую неделю года 0
11:21
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2018 года 0
11:14
Как и куда барнаульцам культурно избавиться от новогодней елки 0
11:02
Водитель погиб, пассажирка пострадала: подробности массового ДТП в Барнауле 4
10:54
Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске 16
10:37
Житель Алтая доверился девушке из соцсети и перечислил ей 70 тысяч рублей 10
10:24
Грузовая "Газель" протаранила легковушку в Барнауле 2
10:18
Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче матпомощи 27
10:03
Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях 0
09:49
Житель Горного Алтая проломил стену магазина и украл 27 бутылок пива 0
09:34
Женщин из России и Украины освободили из сексуального рабства в Испании 3
09:21
Пожар на подворье в Новоалтайске тушили 14 человек 0
09:12
Директор Эрмитажа не смог догнать Путина 0
09:02
Депутата и адвоката поймали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда" 4
08:56
Лаос передал России тридцать советских танков Т-34 4
08:44
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России 2
08:30
Альфа-Банк запустил инновационную систему удаленной идентификации клиентов 0
08:28
Япония предложит России отказаться от компенсаций бывшим жителям Курил 16
08:06
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 2
07:50
Грешник всея США: интересные факты о досрочно ушедшем президенте Никсоне 0
07:34
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе 5
07:19
Никакой напряженности: Томенко об отношениях с экс-губернатором Карлиным 7
07:03
Огромную квартиру с 5-метровыми потолками продают в Барнауле за 13 млн руб. 9
06:48
Губернатор Томенко скоро получит алтайскую прописку 3
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:17
Самая короткая рабочая неделя 2019 года на Алтае начнется с потепления 1
06:01
Рука не дрогнет: интервью с Виктором Томенко о его работе в Алтайском крае 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.