Каковы признаки отравления бытовым газом (метаном)?

Если произошло легкое отравление, то человек чувствует головную боль, сонливость, слабость. При отравлении средней тяжести возможна потеря ориентации, нарушение координации. В тяжелом случае — потеря сознания, поражение сердечной мышцы и головного мозга, отечность легких.

В любом из этих случаев надо выйти на воздух, освободить грудь и горло, приложить ко лбу лед, завернутый в тряпку, поднять ноги выше туловища.