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31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло ЧП — из-за утечки бытового газа произошел взрыв в многоквартирном доме, погибло почти четыре десятка человек. Рассказываем, что нужно делать, чтобы подобное происшествие не произошло в вашем доме.
- Перекрыть вентили газового оборудования, отключить все газовые и электроприборы.
- Открыть окна и двери.
- Вызвать аварийно-диспетчерскую службу.
- Покинуть помещение (захватите важные документы) и сообщить соседям.
Не ждите, сразу же звоните, если:
- Произошла утечка газа.
- Сработала система контроля загазованности.
- Нарушена тяга в дымовых и вентиляционных каналах.
- Изменилось давление газа.
- Остановлена подача газа без предварительного уведомления.
- Произошло несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомового газового оборудования.
- Повреждено газовое оборудование.
- Произошла любая авария при пользовании газом.
- Через газовое оборудование начал протекать ток.
- Аварийная газовая служба работает по номеру 04 (с мобильного 104).
- Единый телефон для экстренного вызова спецслужб — 112.
Кроме того, напоминаем номера других экстренных служб:
- Пожарная охрана — 01 (с мобильного 101)
- Полиция — 02 (с мобильного 102)
- Скорая помощь — 03 (с мобильного 103)
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Если произошло легкое отравление, то человек чувствует головную боль, сонливость, слабость. При отравлении средней тяжести возможна потеря ориентации, нарушение координации. В тяжелом случае — потеря сознания, поражение сердечной мышцы и головного мозга, отечность легких.
В любом из этих случаев надо выйти на воздух, освободить грудь и горло, приложить ко лбу лед, завернутый в тряпку, поднять ноги выше туловища.
- Содержать оборудование в чистоте.
- Перед розжигом горелок провести предварительную вентиляцию топки печи или духового шкафа в течение нескольких минут.
- После использования закрыть краны оборудования и вентиль баллона. Закрывать вентили на всем оборудовании при отсутствии более чем на 24 часа.
- В любое время суток пускать в помещение сотрудников аварийно-диспетчерских служб, при необходимости — спецорганизаций.
- Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в отсутствии загазованности.
- Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования.
Правила безопасности прописаны в постановлении правительства РФ от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".
Комментарии
Пускать спецорганизации.
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Нонче этих сцецов, столько развелось, что если всех пускать, то не квартира будет, а какой то проходной двор будет.