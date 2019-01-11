Фото: vk.com/metelica_2019

В этот день состоится открытие соревнований на кубок Алтайского края по буксировке лыжника собакой "Метелица-2019". Начало соревнований — в 10:50. Регистрация участников — с 9:00 до 10:30. Место проведения — на Гребном канале, Новосибирский тракт, 23.

В музыкальном театре в 17:00 будут показывать спектакль по мотивам повести Николая Гоголя "Черевички, или Ночь перед Рождеством" (18+).

В театре драмы им. Шукшина в 17:30 будет поставлена лирическая комедия "Квадратура круга" (16+).

А совсем юным театралам можно посмотреть сказку Три поросенка" (2+) в театре кукол "Сказка". Ее покажут в 11:00 и в 13:00.

Если вы хотите смастерить что-нибудь своими руками, то вы можете сходить на мастер-класс по созданию панно со светодиодной подсветкой в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4. Начало в 12:00. А в 16:00 здесь пройдет мастер-класс по декорированию подсвечника.