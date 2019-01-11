Фото: muzkom22.ru
Первая рабочая неделя в 2019 году подходит к концу. Впереди выходные. Рассказываем, куда сходить и что посетить в Барнауле 12 и 13 января.
Фото: vk.com/metelica_2019
В этот день состоится открытие соревнований на кубок Алтайского края по буксировке лыжника собакой "Метелица-2019". Начало соревнований — в 10:50. Регистрация участников — с 9:00 до 10:30. Место проведения — на Гребном канале, Новосибирский тракт, 23.
В музыкальном театре в 17:00 будут показывать спектакль по мотивам повести Николая Гоголя "Черевички, или Ночь перед Рождеством" (18+).
В театре драмы им. Шукшина в 17:30 будет поставлена лирическая комедия "Квадратура круга" (16+).
А совсем юным театралам можно посмотреть сказку Три поросенка" (2+) в театре кукол "Сказка". Ее покажут в 11:00 и в 13:00.
Если вы хотите смастерить что-нибудь своими руками, то вы можете сходить на мастер-класс по созданию панно со светодиодной подсветкой в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4. Начало в 12:00. А в 16:00 здесь пройдет мастер-класс по декорированию подсвечника.
Фото: rest22.ru
В музыкальном театре в 11:00 покажут сказку "Снежная королева" (0+). А в 17:00 здесь снова покажут "Черевички, или Ночь перед Рождеством" (18+).
В театре кукол "Сказка" можно посетить сказку "Машенька и Медведь" (3+).
В Филармонии в этот день состоится концерт Праздничного патриаршего хора Данилова монастыря (6+). В программе: оригинальные распевы Древней Руси, духовные стихи русского народа, сербские, поморские напевы, рождественские колядки, казачьи и русские народные песни.
В студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4 в 10:00 начнется мастер-класс по изготовлению ароматических таблеток для душа. А в 13:00 все желающие могут создать брошь из шерсти.
В Художественном музее будет работать выставка-конкурс молодых дизайнеров войлочного костюма "Носим русское".
А в галерее "Республика ИЗО" можно посетить выставку "Современная каллиграфия". Цель выставки — показать людям, что буквы могут использоваться не только в обыденной жизни, но и иметь творческую составляющую.
А если вы не хотите идти на выставку или в театр, то на этой неделе в кинотеатрах Барнаула начали показывать драму "1+1: Голливудская история" (16+), мелодраму "Путь домой" (6+), драму "Крид-2" (16+), мультфильмы "Снежные гонки" (6+) и "Тайна семи монстров" (6+), комедию "Начни сначала" (16+), а также триллер "Темное зеркало" (18+).
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