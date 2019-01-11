Конец января и начало февраля будут богаты на визиты звезд в Барнаул. Amic.ru рассказывает вам, какие певцы и актеры приедут в Барнаул с концертами и спектаклями в ближайшее время.

Павел Прилучный



Фото: kuda-spb.ru

Со спектаклем "Авантюристы поневоле" по пьесе Александра Коровкина "Тетки" в Барнауле выступит актер Павел Прилучный. Изюминку постановке добавляет тот факт, что Прилучный в нем играет симпатичную блондинку. Также в спектакле играет советская и российская актриса Раиса Рязанова, которая снималась в знаменитом фильме "Москва слезам не верит".

Когда: 26 января, 19:00.

Где: театр драмы им. В.М. Шукшина

Цена: 3000−4500 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Вокальный квартет из Санкт-Петербурга "Коневец-Квартет"



Фото: last.fm

Легендарному коллективу из Санкт-Петербурга осенью 2017 года исполнилось 25 лет. Квартет был создан на острове Коневец при Рождество-Богородичном Коневском монастыре из выпускников и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории. Но квартет исполняет не только "церковную" музыку. В их репертуаре и сочинения современных авторов, и вокальная классика, и русские народные песни различных жанров.

Когда: 27 января, 16:00.

Где: ДК "Сибэнергомаш", пр-кт Ленина, 147.

Цена: 500−1000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Владимир Пресняков



Фото: ok-magazine.ru

Известный певец выступит с юбилейной программой "50". Гости концерта смогут вспомнить знаменитые хиты Преснякова "Ты скажи", "Зурбаган", "Маша", "Странник", "Недотрога" и другие.

Когда: 9 февраля, 19:00.

Где: театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15.

Цена: 1800−3500 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Группа "Сплин"



Фото: zloyrock.ru

Рок-группа "Сплин" выступит перед барнаульцами с новым альбомом "Встречная полоса" и лучшими песнями за два десятка лет своего существования.

Когда: 12 февраля, 19:00.

Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 1500−3500 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Наргиз



Фото: theplace2.ru

Одна из самых неординарных личностей на российской эстраде, победительница шоу "Голос" Наргиз даст большой сольный концерт в Барнауле. Организаторы обещают обещают зрителям незабываемое шоу и сюрпризы.

Когда: 13 февраля, 19:00.

Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 1400−4200 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Филипп Киркоров



Фото: vipartist.ru

Король российской эстрады Филипп Киркоров с программой "Я+Я второе Я". Название программы как бы говорит о том, что певец предстанет перед зрителями с новой, неожиданной стороны.

Когда: 18 февраля, 19:00.

Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 3500−9000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Группа "КняZz"

Фото: surfingbird.com/

Российская рок-группа "КняZz" выступит перед барнаульцами с новой программой "Назад в будущее". Программа будет значительно обновлена по сравнению с прошлым годом, а также в неё попадут треки из будущего альбома команды.

Когда: 20 февраля, 19:00.

Где: ресторан "Барнаул", площадь Победы, 3.

Цена: 1600−2300 рублей.

Возрастное ограничение: 18+.

Валерий Леонтьев



Фото: hotallnews.today

Легендарный артист выступит в Барнауле в рамках тура, приуроченного к своему 70-летнему юбилею. Валерий Леонтьев в одном шоу объединил лучшие песни разных лет, добавив немало блистательных премьер, безупречную хореографию, потрясающие костюмы и яркие спецэффекты.

Когда: 21 февраля, 19:00.

Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 1200−4500.

Возрастное ограничение: 6+.

Стас Михайлов



Фото: bestonnews.com

Любимец публики Стас Михайлов выступит в Барнауле уже не в первый раз. Он приедет в краевую столицу с новой концертной программой "Ты и Я". Как сообщают организаторы концерта, его выступление — это ода жизненному пути каждого человека со всеми его невзгодами и радостями, красотой, верой, надеждой и любовью.

Когда: 22 февраля 2019 года, 19:00.

Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.

Цена: 2500−6500 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Александр Малинин



Фото: event-hall-vrn.ru

Этот вечер будет для зрителя вдвойне волнительным и приятным, ведь артист отметит сразу две знаменательные даты: свое 60-летие и 30-летие творческой деятельности на сцене.

Когда: 27 февраля 2019 года, 19:00.

Где: КАУ Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.

Цена: 2000−3700 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Шоу братьев Сафроновых



Фото: ok-magazine.ru

Сценическое шоу братьев Сафроновых — это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики.

Когда: 26 февраля, 19:00.

Где: КАУ Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.

Цена: 800−3000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.