Конец января и начало февраля будут богаты на визиты звезд в Барнаул. Amic.ru рассказывает вам, какие певцы и актеры приедут в Барнаул с концертами и спектаклями в ближайшее время.
Павел Прилучный
Фото: kuda-spb.ru
Со спектаклем "Авантюристы поневоле" по пьесе Александра Коровкина "Тетки" в Барнауле выступит актер Павел Прилучный. Изюминку постановке добавляет тот факт, что Прилучный в нем играет симпатичную блондинку. Также в спектакле играет советская и российская актриса Раиса Рязанова, которая снималась в знаменитом фильме "Москва слезам не верит".
Когда: 26 января, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина
Цена: 3000−4500 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Вокальный квартет из Санкт-Петербурга "Коневец-Квартет"
Фото: last.fm
Легендарному коллективу из Санкт-Петербурга осенью 2017 года исполнилось 25 лет. Квартет был создан на острове Коневец при Рождество-Богородичном Коневском монастыре из выпускников и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории. Но квартет исполняет не только "церковную" музыку. В их репертуаре и сочинения современных авторов, и вокальная классика, и русские народные песни различных жанров.
Когда: 27 января, 16:00.
Где: ДК "Сибэнергомаш", пр-кт Ленина, 147.
Цена: 500−1000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Владимир Пресняков
Фото: ok-magazine.ru
Известный певец выступит с юбилейной программой "50". Гости концерта смогут вспомнить знаменитые хиты Преснякова "Ты скажи", "Зурбаган", "Маша", "Странник", "Недотрога" и другие.
Когда: 9 февраля, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15.
Цена: 1800−3500 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Группа "Сплин"
Фото: zloyrock.ru
Рок-группа "Сплин" выступит перед барнаульцами с новым альбомом "Встречная полоса" и лучшими песнями за два десятка лет своего существования.
Когда: 12 февраля, 19:00.
Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 1500−3500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Наргиз
Фото: theplace2.ru
Одна из самых неординарных личностей на российской эстраде, победительница шоу "Голос" Наргиз даст большой сольный концерт в Барнауле. Организаторы обещают обещают зрителям незабываемое шоу и сюрпризы.
Когда: 13 февраля, 19:00.
Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 1400−4200 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Филипп Киркоров
Фото: vipartist.ru
Король российской эстрады Филипп Киркоров с программой "Я+Я второе Я". Название программы как бы говорит о том, что певец предстанет перед зрителями с новой, неожиданной стороны.
Когда: 18 февраля, 19:00.
Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 3500−9000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Группа "КняZz"
Фото: surfingbird.com/
Российская рок-группа "КняZz" выступит перед барнаульцами с новой программой "Назад в будущее". Программа будет значительно обновлена по сравнению с прошлым годом, а также в неё попадут треки из будущего альбома команды.
Когда: 20 февраля, 19:00.
Где: ресторан "Барнаул", площадь Победы, 3.
Цена: 1600−2300 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
Валерий Леонтьев
Фото: hotallnews.today
Легендарный артист выступит в Барнауле в рамках тура, приуроченного к своему 70-летнему юбилею. Валерий Леонтьев в одном шоу объединил лучшие песни разных лет, добавив немало блистательных премьер, безупречную хореографию, потрясающие костюмы и яркие спецэффекты.
Когда: 21 февраля, 19:00.
Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 1200−4500.
Возрастное ограничение: 6+.
Стас Михайлов
Фото: bestonnews.com
Любимец публики Стас Михайлов выступит в Барнауле уже не в первый раз. Он приедет в краевую столицу с новой концертной программой "Ты и Я". Как сообщают организаторы концерта, его выступление — это ода жизненному пути каждого человека со всеми его невзгодами и радостями, красотой, верой, надеждой и любовью.
Когда: 22 февраля 2019 года, 19:00.
Где: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50а.
Цена: 2500−6500 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Александр Малинин
Фото: event-hall-vrn.ru
Этот вечер будет для зрителя вдвойне волнительным и приятным, ведь артист отметит сразу две знаменательные даты: свое 60-летие и 30-летие творческой деятельности на сцене.
Когда: 27 февраля 2019 года, 19:00.
Где: КАУ Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.
Цена: 2000−3700 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Шоу братьев Сафроновых
Фото: ok-magazine.ru
Сценическое шоу братьев Сафроновых — это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики.
Когда: 26 февраля, 19:00.
Где: КАУ Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.
Цена: 800−3000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Комментарии
Йоптваю)
Леонтьеву 70 лет)
А он всё в колготках по сцене скачет)
А я думал, что среди звезд песни и романча будет указан Владислав Косарев, постоянный участник "Романтики романсов" на ТВ Россия К. И билеты 1000 руб и ниже. И уровень исполнительства совершенно выше, чем все указанные в статье.Товарищи! Приходите в филармонию в феврале на концерт Владислава Косарева. Честное слово, не пожалеете. На уровне академического исполнения.