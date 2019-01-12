Еще наши предки заметили, что Луна в различных фазах оказывает определенное влияние на человека. Многие и сейчас верят, что некоторые дела лучше делать на растущую луну. Публикуем приметы на растущую и убывающую Луну.

1 Что лучше всего сделать на растущую Луну? Народные приметы и суеверия советуют, что на растущую Луну не следует бояться инициативы и можно не бояться любых начинаний. И если вы давно мечтали отдохнуть, то планировать свое путешествие на растущую Луну лучше всего.

Если вы желаете отрастить длинные волосы – подстригите кончики на зарождающуюся Луну. Приметы говорят о том, что после процедуры волосы будут быстро расти и при этом заметно улучшится их состояние.

Можно проводить работы в саду, особенно хорошо делать обрезку деревьев – в дальнейшем их крона наберет силу, ветви будут прямыми и ровными.

Есть приметы, касающиеся и построения отношений. Планировать свидания и знакомиться лучше на зарождающуюся Луну — есть большая вероятность встретить настоящую любовь.

2 Чего не нужно делать на убывающую Луну? А вот на убывающую Луну лучше не планировать серьезных дел. Народные приметы говорят следующее:

Волосы на убывающую Луну лучше стричь тем, кто желает, чтобы его прическа оставалась короткой подольше.

На убывающую Луну лучше не переезжать на новое место жительство. Есть поверье, что тогда в доме не будет счастья.

Лучше не планировать дальних поездок, они будут неудачными.

На убывающую Луну также не рекомендуется играть свадьбу. Согласно примете, когда Луна уменьшается, то вместе с ней угасают и чувства между партнерами.

На убывающую Луну лучше возвращать все долги. А от крупных покупок и займов лучше отказаться.