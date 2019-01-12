Еще наши предки заметили, что Луна в различных фазах оказывает определенное влияние на человека. Многие и сейчас верят, что некоторые дела лучше делать на растущую луну. Публикуем приметы на растущую и убывающую Луну.
Народные приметы и суеверия советуют, что на растущую Луну не следует бояться инициативы и можно не бояться любых начинаний.
- И если вы давно мечтали отдохнуть, то планировать свое путешествие на растущую Луну лучше всего.
- Если вы желаете отрастить длинные волосы – подстригите кончики на зарождающуюся Луну. Приметы говорят о том, что после процедуры волосы будут быстро расти и при этом заметно улучшится их состояние.
- Можно проводить работы в саду, особенно хорошо делать обрезку деревьев – в дальнейшем их крона наберет силу, ветви будут прямыми и ровными.
- Есть приметы, касающиеся и построения отношений. Планировать свидания и знакомиться лучше на зарождающуюся Луну — есть большая вероятность встретить настоящую любовь.
- А вот на убывающую Луну лучше не планировать серьезных дел. Народные приметы говорят следующее:
- Волосы на убывающую Луну лучше стричь тем, кто желает, чтобы его прическа оставалась короткой подольше.
- На убывающую Луну лучше не переезжать на новое место жительство. Есть поверье, что тогда в доме не будет счастья.
- Лучше не планировать дальних поездок, они будут неудачными.
- На убывающую Луну также не рекомендуется играть свадьбу. Согласно примете, когда Луна уменьшается, то вместе с ней угасают и чувства между партнерами.
- На убывающую Луну лучше возвращать все долги. А от крупных покупок и займов лучше отказаться.
- К девушке, к которой на новолуние залетела птичка, в скором времени сделают предложение руки и сердца.
- Дети, появившиеся на свет при убывающей Луне, будут сильно болеть или вырастут преступниками.
- Нельзя отдавать долги при убывающей Луне, деньги водиться не будут.
- Нельзя смотреть на новую Луну через окно – к болезни.
- Увидишь новую Луну сквозь ветви дерева – к потере и несчастью.
- Старайтесь увидеть новую Луну только через правое плечо – это к счастливым событиям.
- Выйти из дома и сразу увидеть новую Луну перед собой – к счастью и приятной встрече
- Если в одном месяце встретились две новые Луны – быть долгому ненастью.
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