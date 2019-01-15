Фото: irkutsk.news
Вчера в девятиэтажном доме ростовского города Шахты взорвался бытовой газ. По последним данным, погибли два человека и 13 получили ранения. 31 декабря взрыв газа произошел в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек. О том, как уменьшить вероятность трагедии, в интервью радио Sputnik рассказал профессор Московского государственного строительного университета, эксперт по взрывоопасности и взрывоустойчивости зданий Александр Комаров.
По его словам, в России очень много газифицированного жилья, и взорваться газ может где угодно.
"Старые дома почти все газифицированы по причине того, что в нашем климате подать газ экономически проще, чем электричество. "Сталинки", "хрущевки" почти все на газу", — отметил Комаров.
По словам Комарова, существуют три условия, которые позволять уменьшить вероятность трагедии в разы.
1. Следует добавлять в газ больше аэраторов.
"Газ сам по себе не пахнет. Раньше добавлялись специальные вещества, которые дают запах. Но в свое время посчитали это не очень рентабельным, стали их добавлять поменьше, он стал менее пахучий. Лучший датчик — это человеческий нос", — подчеркнул профессор.
2. Необходимо следить за вентиляцией.
"Когда помещение не проветривается, скапливается газ, повышается вероятность взрыва. Статистика показывает, что чаще всего взрывы с серьезными последствиями наблюдаются весной и осенью, когда "опрокидывается" вентиляция", — отметил Комаров.
3. Нужно проверять газовое оборудование.
"Часто это передается некомпетентным органам, и это уходит в формальную сторону", — объяснил эксперт.
Комментарии