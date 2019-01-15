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На дни рождественских святок приходятся многие православные праздники. 15 января — День целителя и чудотворца, святого Серафима Саровского. Излечивавший от смертельных недугов при жизни, он и после своей смерти помогает молящимся избавиться от болезней. Рассказываем, за чем обращаются к святому и что сулят в этот день народные приметы.

Кто такой Серафим Саровский?

Серафим Саровский известен как целитель и чудотворец, один из самых почитаемых верующими святых, живший в конце 18 — начале 19 веков. В возрасте семи лет будущий святой упал с колокольни строящегося собора и остался невредим, в чем родные усмотрели божественное знамение. В 17 лет юноша из богатой купеческой семьи принял монашеский постриг. Будучи послушником Саровской пустыни, Серафим уходил в лес для молитв, а после и вовсе переселился в одинокую лесную келью. Тысячу дней и ночей он стоял на камне и молился Богу, повторяя столпничество святого Семиона. В житии Серафима Саровского описано, что дикие животные слушались инока, и приходившие к святому люди нередко видели, как старец кормил из рук большого медведя.

Чудотворец помогал больным в исцелении. Известно, что за помощью к нему обращался сам император Александр I. Почитание Серафима Саровского началось ещё при жизни. Канонизация чудотворца произошла по инициативе императора Николая II, который лично нес раку с мощами святого в день канонизации.

Серафим является основателем Дивеевской обители. Согласно житию, обитель стали строить на берегу реки Саровки по указанию Богоматери — она жезлом ударила в землю, и выбился фонтан воды. Батюшка Серафим сам выкопал колодец, от воды которого до сих пор происходят чудесные исцеления.

Почему день святого отмечается 15 января?

Память Серафима Саровского верующие отмечают два раза в год: 1 августа, в день его канонизации, и 15 января, в день кончины святого и день вторичного обретения мощей, украденных из раки после Октябрьской революции.

Кому помогает Серафим Саровский?

Портрет старца Серафима Саровского был создан еще при жизни святого, сейчас он хранится в монастыре Новое Дивеево близ Нью-Йорка в США. На иконе волосы старца убраны назад, а смиренный взгляд смотрит на молящегося. Перед иконой молятся в моменты отчаяния, упадка сил и искушения. Ещё при жизни Серафим Саровский исцелял от смертельных недугов, поэтому верующие обращаются к святому для облегчения страданий и излечения болезней. Известны случаи, когда после молитвы святому люди исцелялись от сумасшествия, слепоты, паралича, кожных заболеваний. Святой помогает женатым укрепить любовь в семье, а молодым девушкам — выйти замуж. Серафим Саровский оказывает покровительство в торговле и бизнесе, но в первую очередь тем, кто занимается благотворительностью, делает добро неимущим и больным людям.

Что можно и нужно делать 15 января?

В этот день нужно читать молитву Серафиму Саровскому с утра и перед сном, совершать добрые дела и сохранять веру в чудо. И хотя православная церковь не одобряет увлечения гаданиями и приметами в праздники святых, в старину была традиция в этот день протирать дверной косяк заговоренной водой, чтобы отпугнуть печали и болезни от своего дома.

Замужние женщины в этот день гадали на луковицах. 12 луковых долек, посыпанных солью, оставляли на столе на ночь, а утром по количеству намокших частей определяли, сколько месяцев в году будут дождливыми.

А чего делать нельзя?

Как и в любой церковный праздник, в этот день не стоит ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить, злоупотреблять алкоголем.

А по народной традиции в день 15 января, названный также "Куриным праздником", не рекомендуется есть мясо, особенно куриное, иначе счастье упорхнёт из дома. Стоит отказаться от стрижки волос, иначе они будут плохо расти.

Еще одна традиция дня — не подпускать женщину к приготовлению ужина.

Народные приметы в этот день