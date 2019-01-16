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Русская рулетка: стоит ли окунаться в прорубь на Крещение и как правильно это делать

, ИА "Амител"
Настоятельно рекомендуется перед купанием проконсультироваться с врачом

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Ежегодно 19 января православный мир празднует Крещение. В этот день существует популярная традиция — окунаться в прорубь. И в последние годы ее популярность только набирает обороты. Окунаться в ледяную воду начали не только верующие люди, но и те, кто хочет развлечься или отдать дань моде. Однако врачи не рекомендуют делать это неподготовленным людям. Amic.ru поговорил с главным врачом Алтайского краевого центра медицинской профилактики Татьяной Репкиной о том, кому нельзя купаться в проруби и какие риски это несет.

1
Полезно ли купаться в проруби?

По словам Татьяны Репкиной, окунание в прорубь — это не то же самое, что и закаливание.

"Закаливание — это очень полезная процедура, но в единственном случае: если оно проводилось регулярно, а не один раз в году, 19 января. Да, закаливание холодной водой снижает риск простудных заболеваний. Но окунуться в прорубь раз в году — это другое, к таким стрессам организм должен готовиться постепенно. И позволить себе это могут только исключительно здоровые люди", — рассказала главврач.

2
Кому нельзя окунаться в прорубь?

Существуют заболевания, при которых окунаться в прорубь категорически противопоказано, так как это может привести к летальному исходу. К таким относятся:

  • хронические и соматические заболевания;
  • гипертония;
  • гипотония;
  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • сахарный диабет;
  • высокий уровень сахара в крови;
  • патологии дыхательной системы (туберкулез, пневмония и т.д.);
  • заболевания пищеварительной системы (язва, гепатит, энтероколит).
3
Как подготовить себя к окунанию в прорубь?

Татьяна Репкина настаивает на том, что перед погружением в прорубь обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

"Только врач сможет сказать, выдержит ли организм такую нагрузку. Универсального рецепта, как готовиться к окунанию, нет. Но можно точно сказать, что если человек не закаливался в течение года, то погружение может привести к тяжелым для здоровья человека последствиям", — рассказывает врач.

Но если окунаться в прорубь вам не противопоказано, то перед погружением лучше размяться. Также врачи советуют раздеваться постепенно, чтобы тело привыкло к окружающей температуре.

Еще врачи советуют проверить на прочность лестницу в прорубь, чтобы избежать падений.

Пить алкоголь перед погружением категорически запрещено, это грозит более сильным замерзанием сосудов после окунания и даже их разрывом.

4
Как вести себя во время купания?

Вот несколько советов, чтобы погружение в прорубь прошло максимально безопасно и без негативных последствий для человека:

  • ни в коем случае нельзя прыгать в прорубь вперед головой, погружение нужно начинать с ног, а входить в воду следует постепенно.
  • плавать в проруби не рекомендуется.
  • по словам Татьяны Репкиной, пребывать в воде следует не более минуты, это чревато переохлаждением организма.
5
Что нужно делать после погружения в прорубь?
  • После купания нужно сразу же растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.
  • Лучше сразу перейти в теплое место, сесть в машину или зайти погреться в специально сооруженное для этого место.
  • Рекомендуется выпить чашку горячего чая. А вот от алкоголя лучше воздержаться.
6
Можно ли погружаться в воду с головой?

Нет. Как мы уже сказали, погружаться в воду нужно постепенно, и желательно делать это по грудь.

Холодная вода вызывает спазм всех артерий, включая коронарные мозговые артерии. Это может привести к инсульту или даже к летальному исходу.

"В прошлом году в Москве 47-летняя женщина окунулась в прорубь, ей стало плохо и ей диагностировали инсульт. Это колоссальный стресс. Окунание — это русская рулетка, потому что никто не знает, выдержит ли организм это купание, человек должен быть подготовлен к этому", — заявила Татьяна Репкина.

7
Лучше окунаться в обуви или босиком?
Как входить в купель, каждый решает сам. Но, по мнению собеседницы, лучше обувь надеть, чтобы не поскользнуться и не травмироваться. Некоторые советуют разуться непосредственно перед самим окунанием, так как без обуви из купели выбраться будет гораздо проще.
Читайте также в сюжете: Крещение-2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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