Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
19 января все православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь, и жители Алтайского края не станут исключением. В текущем году в регионе будут работать 52 крещенских купели. Рассказываем, где смогут искупаться верующие.
Где искупаться на Крещение в Барнауле?
В Барнауле традиционную площадку для празднования Крещения оборудуют на Оби у Речного вокзала, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Праздничные мероприятия 19 января начнутся в 11:00 шествием от Знаменского монастыря в направлении речного вокзала и продолжатся на Оби освящением воды и купанием желающих в купели.
Толщина льда на реке в районе речного вокзала составляет 42-45 сантиметров. На лед одновременно будут выпускать до 50 человек, непосредственно у купели смогут находиться по 10 человек.
Где искупаться на Крещение в Алтайском крае?
- Барнаул (река Обь, район Речного вокзала);
- Бийск (река Бия, район Коммунального моста);
- Камень-на-Оби (река Обь в районе выхода на лед с ул. Колядо);
- Новоалтайск (река Малая Черемшанка);
- Заринск (река Чумыш);
- Белокуриха (Церковь св. Пантелеймона);
- Яровое (Борисо-Глебская церковь);
- Рубцовск (река Алей);
- село Стан-Бехтемир Бийского района (река Бия, санаторий "Рассветы над Бией");
- село Малоугренево Бийского района (родник);
- село Новиково Бийского района (река Бия);
- село Малоенисейское Бийского района (река Бия);
- село Красногорское Краносгорского района (река Чапша);
- село Усть-Иша Краносгорского района (река Иша);
- село Целинное Целинного района (река Яма);
- село Дружба Целинного района (река Марушка);
- село Староалейское Третьяковского района (река Алей);
- поселок Благовещенка Благовещенского района (озеро Центральное);
- поселок Степное Благовещенского района (озеро, водозабор);
- село Баево Баевского района (озеро Баево);
- село Завьялово Завьяловского района (озеро Домашнее);
- село Родино Родинского района (озеро Кубы);
- село Романово Романовского района (Мамонтовский пруд);
- село Верхняя Суетка Суетского района (река Макариха);
- село Павловск Павловского района (Касмалинский пруд, возле ДОЛ "Дружба");
- поселок Комсомольский Павловского района (Комсомольский пруд, в 100 метрах от Храма Всех Святых);
- село Ребриха Ребрихинского района (река Касмала);
- село Шелаболиха Шелаболихинского района (река Объ);
- село Мамонтово Мамонтовского района (озеро Большое Островное);
- село Косиха Косихинского района (река Лосиха);
- село Кислуха Первомайского района (Иоанна-Кронштадский Монастырь);
- село Сорочий Лог Первомайского района (Иоанна-Предтеченское подворье);
- село Бобровка Первомайского района (река Бобровка);
- село Санниково Первомайского района (река Лосиха);
- село Первомайское Первомайского района (Первомайское водохранилище);
- село Березовка Первомайского района (река Чесноковка);
- поселок Октябрьский Первомайского района (река Повалиха);
- поселок Тальменка Тальменского района (река Чумыш);
- село Троицкое Троицского района (река Большая Речка);
- село Залесово Залесовского района (река Каменка);
- село Ельцовка Ельцовского района (река Чумыш);
- село Кытманово Кытмановского района (река Чумыш);
- село Дмитро-Титово Кытмановского района (река Большегорская);
- село Смоленское Смоленского района (река Поперечная);
- село Алтайское Алтайского района (река Каменка);
- Урочище Тавдинское Алтайского района (район горы Красный камень, туристический, комплекс "Бирюзовая Катунь");
- село Курск Кулундинского района (озеро Жиланды);
- село Михайловское Михайловского района (озеро Михайловское);
- село Титовка Егорьевский район (Деревенский пруд);
- село Новичиха Новичихинский район (озеро Кирпичное);
- село Усть-Калманка Усть-Калманского района (река Чарыш);
- село Усть-Пристань Усть-Пристанского района (река Обь).
Какая погода будет на Крещение в Алтайском крае?
По словам начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в Алтайском крае 19 января будет нехарактерная для региона теплая погода.
"В день празднования Крещения дневная температура воздуха по краю опустится примерно до минус семи градусов, что для нашей территории не вполне характерно", — цитирует Люцигера официальный сайт региона.
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