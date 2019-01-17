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17 января православная церковь отмечает день преподобного Феоктиста. По-другому этот день называют "Изгнание нечистого", "Чертополох" и "Зосима-пчельник". Последнее название этот день получил в честь преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. В народе его почитают как Зосиму Соловецкого или Зосиму-пчельника. Рассказываем, почему 17 января славили чертополох, почему молились на богатый сбор меда и что обязательно нужно было сделать.

Кто такой преподобный Феоктист?

Преподобный Феоктист был игуменом в Кукуме Сикилийском на острове Сицилия. В этом монастыре жили греческие монахи, которые бежали от преследований иконоборцев. Он скончался в 800 году.

Кто такой Зосима-пчельник ?

17 января православный мир также чтит память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего Соловецкий монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.

Что нужно сделать в Феоктистов день?

В этот день проводили святочные гадания. Также в этот день славили чертополох, шили ладанку, в которую также зашивался чертополох. Это ограждало человека от порчи, различных болезней, чертополох вешали в сараях, чтобы оберечь скот.

Феоктистов день (день Зосимы-пчельника): народные традиции 17 января.

В Феоктистов день проводятся святочные гадания. Считалось, что нечистая сила возвращалась и стремилась натворить больше бед. Знахари варили чертополох с воском и ладаном для лечения болезней, изгнания бесов.

По традиции в этот день из деревни гнали черта. Один селянин переодевался в черта, а местные жители инсценировали драку и гнали его. На месте драки разжигался костер, через который прыгали все собравшиеся. Это должно было принести человеку счастье и здоровье.

Также считалось, что если снега на улице было в избытке, значит год будет щедрым на мед. Чтобы уважить святого Зосиму, на стол было принято ставить мед и лакомства из него: медовые пряники и другие сладкие кушанья. Зосиме усердно молились те, кто хотел добыть побольше отборного меда.

Приметы на Феоктистов день (день Зосимы-пчельника).