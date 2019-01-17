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17 января православная церковь отмечает день преподобного Феоктиста. По-другому этот день называют "Изгнание нечистого", "Чертополох" и "Зосима-пчельник". Последнее название этот день получил в честь преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. В народе его почитают как Зосиму Соловецкого или Зосиму-пчельника. Рассказываем, почему 17 января славили чертополох, почему молились на богатый сбор меда и что обязательно нужно было сделать.
Кто такой преподобный Феоктист?
Преподобный Феоктист был игуменом в Кукуме Сикилийском на острове Сицилия. В этом монастыре жили греческие монахи, которые бежали от преследований иконоборцев. Он скончался в 800 году.
Кто такой Зосима-пчельник ?
17 января православный мир также чтит память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего Соловецкий монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.
Что нужно сделать в Феоктистов день?
В этот день проводили святочные гадания. Также в этот день славили чертополох, шили ладанку, в которую также зашивался чертополох. Это ограждало человека от порчи, различных болезней, чертополох вешали в сараях, чтобы оберечь скот.
Феоктистов день (день Зосимы-пчельника): народные традиции 17 января.
В Феоктистов день проводятся святочные гадания. Считалось, что нечистая сила возвращалась и стремилась натворить больше бед. Знахари варили чертополох с воском и ладаном для лечения болезней, изгнания бесов.
По традиции в этот день из деревни гнали черта. Один селянин переодевался в черта, а местные жители инсценировали драку и гнали его. На месте драки разжигался костер, через который прыгали все собравшиеся. Это должно было принести человеку счастье и здоровье.
Также считалось, что если снега на улице было в избытке, значит год будет щедрым на мед. Чтобы уважить святого Зосиму, на стол было принято ставить мед и лакомства из него: медовые пряники и другие сладкие кушанья. Зосиме усердно молились те, кто хотел добыть побольше отборного меда.
Приметы на Феоктистов день (день Зосимы-пчельника).
- Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
- Чистое небо и полная луна на Феоктистов день — к сильному половодью.
- Утром туман — к урожаю яровых.
- Безоблачное небо — к затяжным морозам.
- Человеку, собирающемуся в дальнюю дорогу, в воротник зашивали цветок чертополоха, чтобы нечистая сила с пути не свела, а человек с дурным глазом порчу не навел.
- Алая заря — к ветреной погоде.
- Чтобы из дома ушли все злые силы, вводящие человека в грех и мешающие ему жить, 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.
- В этот день можно узнать, сбудется ваше желание или нет. Для этого нужно вечером выйти на улицу и посмотреть на звездное небо. Если ковш Большой Медведицы находится справа, то желание сбудется. Девушке увидеть справа Млечный Путь — к замужеству.
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