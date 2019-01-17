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Автовладельцы получили возможность восстановить 20-дневный срок для уплаты штрафа со скидкой в 50%. Об этом рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю.
Новшества вступили в силу с 7 января 2019 года.
Срок подлежит восстановлению по письменному ходатайству лица, которое должно выплатить штраф, в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная правонарушителю по почте заказным почтовым отправлением, поступила в адрес лица после истечения указанных 20 дней.
Вопрос о восстановлении пропущенного срока будет рассматриваться судьей, органом либо должностным лицом, вынесшими постановление.
Определение об отклонении ходатайства может быть обжаловано в соответствии с законодательством.
"Таким образом, автовладелец, получивший письмо о назначении административного штрафа по истечении 20-ти суток с момента вынесения постановления, может подать ходатайство о продлении срока льготного периода оплаты штрафа", — говорится в сообщение ГИБДД.
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