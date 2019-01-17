Федеральная налоговая служба с понедельника, 14 января, запретила российским платежным системам и банкам переводить деньги в адрес онлайн-казино Azino777, сообщают "Ведомости". Разбираемся, что происходит.
Причиной введения запрета на проведение платежей в пользу компании стала невозможность полной блокировки ресурса.
Ранее Роскомнадзор уже пытался заблокировать Azino777, но это не помешало онлайн-казино стать крупнейшим рекламодателем в рунете. По информации РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд рублей.
Организатором азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777 является компания Victory777 N.V. Компания зарегистрирована в Кюрасао. Это остров в Карибском море, который принадлежит Нидерландам. У организации есть лицензия на игорную деятельность от нидерландских властей, однако в России азартные игры запрещены с 2006 года.
Сайт Azino777 предлагает девять методов пополнения баланса, пять из них — иностранные платёжные системы EcoPayz, Piastrix, Payeer, Skrill, Neteller, на которые не распространяется требование ФНС. Остальные — это карты Visa и Mastercard, а также счета "Мегафона", "Билайна" или Tele2.
Комментарии
Вот и Амик провел рекламную компанию для Азино три топора...)))
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кто нибудь играл? макака ловила банан?