Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
Куда сходить в Барнауле 19 января?
Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
В этот день православный мир отмечает Крещение Господне. Барнаульцы смогут окунуться в купель на Речном вокзале.
В театре драмы им. Шукшина покажут спектакль "Темные аллеи" (18+), основанный на рассказах из сборника Ивана Бунина. Начало в 17:30.
В Молодежном театре Алтая в 12:00 покажут моногатари "Четыре веера из шкатулки" (6+). А в 17:00 в театре покажут драму в двух действиях по пьесе Алексей Арбузова "Война, беда, мечта и юность" (12+).
В театре кукол "Сказка" в этот день покажут "Умывальников начальник" (2+). Начало в 10:00. В 11:00 здесь покажут сказку "Волк и семеро козлят" (3+), а в 11:30 — снова "Умывальников начальник" (2+).
В "Республике ИЗО" на пр-кте Косомнавтов, 6 все выходные будет работать выставка "Смешение" (0+). Выставка предлагает зрителю внимательно всмотреться в фотографические портреты людей, для создания которых автор выбрал определенную технику. На всех изображениях люди запечатлены в анфас крупным планом с одинаковой световой схемой съемки на однотонном фоне.
В музее "Город" на Льва Толстого, 24 будет работать выставка "Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века" (18+). На выставке представлено 64 картины в технике литографии. Экспонаты собраны из частных коллекций Европы.
Кто хочет сотворить что-нибудь своими руками, может сходить на мастер-класс по изготовлению текстильной улитки, который будет проходить в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4. Начало в 13:00.
В 16:30 здесь начнется мастер-класс по вышивке лентами.
Также в этот день в краевой столице пройдет чемпионат по чтению вслух "Открой рот". В 17:00 в Доме актера на Алтае на ул. Льва Толстого, 31 стартует отборочный тур чемпионата. Зарегистрироваться участники могут на сайте www.biblioring.ru/join.
Куда сходить в Барнауле 20 января?
Фото: assetbuilder.com
В театре драмы им. Шукшина в этот день можно сходить на спектакль "Время женщин" (16+). Начало в 17:30.
В Молодежном театре Алтая в 12:00 покажут сказку "Приключения Чиполлино" (6+).
Юные театралы могут посмотреть в театре кукол "Сказка" спектакли "Именины мухи" (2+), начало в 10:00 и в 11:30, "Алиса в стране чудес" (8+), начало в 11:00.
Все любители активного отдыха могут принять участие в лыжном марафоне на "Трассе здоровья". Он состоится 20 января. Сбор участников и регстрация на старте продлится с 9:00 до 11:00. Дистанция трассы составляет 50 км. Те, кто покорит предложенную дистанцию, получат подарки.
А в кинотеатрах Барнаула на этой неделе состоялась премьера драмы "Интервью с Богом" (16+), комедии "Пышка" (16+), драмы "Две королевы" (18+), мультфильма "Астерикс и тайное зелье" (6+) и триллера "Стекло" (16+).
Комментарии