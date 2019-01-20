Когда китайский Новый год в 2019 году?

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В Китае Новый год празднуют дважды. В первый раз — с другими странами 1 января. А второй раз — по лунному календарю и каждый раз эта дата меняется. К слову, Год желтой Свиньи также стартует с этой плавающей даты. Рассказываем, когда в 2019 году китайский Новый год и какие существуют традиции его празднования.
Китайцы придерживаются определенным традициям при праздновании Нового года. К ним относятся:
- Китайцы надевают красную одежду. Конечно, можно выбрать и наряд другого цвета, но в нем должны присутствовать красные элементы. Считается, что этот цвет отпугивает страшное чудовище, нападавшее на людей в древние времена.
- Гости, которые заходят в дом, дарят хозяевам два мандарина, которые символизируют счастье и благополучие.
- В новогоднюю ночь в Китае обязательно запускают фейерверки, которые отпугивают злых духов.
- Чтобы отпугнуть злых духов китайцы также крепят на окна ленты или красную бумагу.
- В первый день Нового года китайцы не подметают пол, поскольку таким образом выметается счастье из дома.
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