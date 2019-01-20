Фото: domashniy.ru
У православных христиан есть несколько многодневных постов. Один из главных — Великий пост. Он самый строгий и продолжительный. НО и к нему, и ко всем остальным постам нужно подходить серьезно. О том, как правильно поститься порталу Amic.ru рассказала врач-эндокринолог Диагностического центра Алтайского края Анастасия Артюшенко.
Чем может быть опасно поститься?
Во время поста люди отказываются от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, растительных и животных жиров, что может быть как полезным, так и вредным для здоровья. Такое изменение рациона помогает снизить вес, отказ от жиров снижает уровень холестерина, а повышенное содержание клетчатки улучшает пищеварение.
Потребление жиров важно для усвоения жирорастворимых витаминов. Дефицит витаминов Д и Е может привести к ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Холестерин нужен для синтеза половых гормонов, а отказ от мяса может привести к анемии. Не стоит забывать, что некоторые разрешенные в пост продукты, например, картофель и бобовые, имеют достаточно большую калорийность, неограниченное их употребление может привести не к снижению, а к набору веса.
Как снизить негативное влияние поста на организм?
Чтобы снизить негативное влияние поста на организм необходимо питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. Не нужно голодать, но и злоупотреблять высококалорийными продуктами не стоит. Основу рациона должны составлять крупы, овощи и фрукты. Постарайтесь разнообразить меню разрешенными продуктами. Отсутствие животного белка можно заменить фасолью, соей, горохом, орехами и грибами. Недостаток микроэлементов помогут компенсировать поливитаминные комплексы
Соблюдение поста не рекомендовано беременным и кормящим женщинам, детям и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Если вы имеете серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, анемию или другие проблемы со здоровьем, то строгое соблюдение поста не рекомендуется, необходимо проконсультироваться со специалистом, подчеркивает Анастасия Артюшенко.
Комментарии