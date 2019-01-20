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21 января жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение. Рассказываем, смогут ли его увидеть жители Алтайского края и как подобные природные явления сказываются на самочувствии человека.
Когда жители России будут наблюдать лунное затмение?
Полное затмение Луны россияне смогут увидеть 21 января с 6:34 до 9:51 часов по московскому времени. Также затмение увидят жители Африки, Америки и Европы
Увидят ли лунное затмение 19 января жители Алтайского края?
К сожалению, нет. В регионе к этому времени уже наступит световой день. Затмение увидят жители Африки, Америки и Европы, а также европейской части России.
Как влияет лунное затмение на здоровье людей?
По словам астрологов, в день лунного затмения многим захочется глобальных перемен в своей жизни – уйти с работы, переехать в другую страну или развестись с супругом. Поддаваться этим мыслям не следует, это лишь побочное явление затмения, сообщает портал "Подробности".
Сильнее всего лунное затмение повлияет на следующие группы лиц:
- люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);
- те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;
- мнительные по своей природе люди;
- ипохондрики;
- легковозбудимые люди.
Что нужно делать в лунное затмение 21 января?
Астрологи советуют разобраться в своих внутренних конфликтах. Это поможет понять себя, а также снизить тревожность и успокоиться в этот день. Также к этому дню советуют помириться с как можно большим числом людей.
Что нельзя делать в лунное затмение 21 января?
В этот день никому нельзя желать зла или неприятностей, не говорите проклятий и плохих слов, так как в этот день все слова и пожелания могут обратиться на вас. Думайте о хорошем и тогда добро вернется вам
Какие природные явления увидят жители Алтайского края 21 января?
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