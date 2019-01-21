Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
Емелин день – народный праздник 21 января. По-другому его также называют "Емельян зимний", "Емельяны Перезимники". Рассказываем, что принято делать в этот день и почему парни "запивали" неудавшийся брак.
Откуда взялось название "Емелин день"?
Этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в 9 веке.
Какие народные традиции есть 21 января на Емелин день?
В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!", сообщает calend.ru.
В этот день парни "запивали" зло и горе брака без любви. Считалось, что если 21 января "залить" супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется "стерпится — слюбится".
Кроме того, в этот день вся семья вечером собиралась дома и рассказывала сказки, небылицы и другие истории.
Народные приметы на Емелин день:
По этому дню определяли погоду на август.
- Если в этот день подул южный ветер или начался снегопад, то лето будет с грозами.
- Если на Емельяна стоит безветренная погода, то лето будет теплым.
- Если в этот день ударили холода, то еще долго придется ждать потепления.
- Если ночью путь освещает яркая луна и звезды усыпали ночное небо, то скоро ударит мороз.
- Если собака свернулась калачиком во дворе и заснула – жди холода.
- Если окна в этот день стали запотевать – оттепель не за горами.
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