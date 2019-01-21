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21 января во всем мире празднуется один из самых "теплых" праздников - Международный день объятий. Польза объятий давно доказана врачами. Рассказываем, когда появился этот праздник и как его праздновать.
Когда и кем был основан День объятий?
Международный день объятий появился в США в 1986 году. Тогда этот праздник стал национальным, а уже позднее его подхватили и другие страны. Считается, что инициаторами праздника были студент
Как празднуют День объятий?
Единственная традиция этого дня – почаще обнимать всех близких, друзей, коллег и знакомых. В последнее время в День объятий по всему миру проводятся многочисленные акции и флеш-мобы, которые заставляют обниматься друг с другом прохожих на улицах
Какую пользу несут объятия?
Давно доказано, что объятия не только улучшают настроение человека, но и положительно влияют на его здоровье.
- объятия нормализуют кровяное давление.
- объятия повышают иммунитет.
- объятия вырабатывают гормон радости.
- приносят положительные эмоции;
- снимают стресс;
- повышают уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливает иммунитет и ускоряет выздоровление от болезней.
- День объятий отмечается четыре раза в году: 21 января, 15 и 22 июля, 4 декабря. Дата 21 января наиболее популярна.
- По мнению ученых, ежедневные объятия от трех до семи раз укрепляют иммунную систему и психику, а более восьми раз – позволяют человеку обрести полное счастье.
- Ученые оказали, что объятия помогают сформировать в человеке умение любить. Если ребенка в детстве лишают объятий, то из него может вырасти психически неуравновешенный человек.
- В США установлен рекорд – 7777 объятий в день. В Канаде зафиксировано самое долгое объятие длительностью 24 часа и 33 минуты, в Великобритании – 24 часа и 44 минуты. Эти рекорды попали в Книгу рекордов Гиннеса.
- Объятия длительностью от 20 секунд обладают целебными эффектами.
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